OL-stjerne mistænkt for drab

En af Indiens største olympiske atleter, bryderen Sushil Kumar, blev søndag arresteret i Delhi i forbindelse med efterforskningen i en mordsag.

Kumar, der to gange har vundet OL-medaljer i 66 kg-klassen - bronze i 2008 og sølv i 2012 - er arresteret, efter at bryderen Sagar Dhankhar blev dræbt under en slåskamp tidligere på måneden uden for Chatrasal Stadium i Delhi, hvor i alt tre personer blev indlagt.

En af de overlevende skulle have identificeret Sushil Kumar som en af overfaldsmændende

Dhankhar døde først dagen efter, og da politiet derefter eftersøgte Sushil Kumar, flygtede han fra Delhi, oplyser politiet ifølge CNN.

Sushil Kumar er Indiens mest vindende bryder ved OL. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/Ritzau Scanpix



Der blev udsendt flere eftersøgnings-hold, og søndag blev stjerne-bryderen så arresteret.

- Vi har fastholdt lige fra første dag, at Kumar skulle melde sig selv og afgive forklaring.

- Hvis han ikke var stukket af, ville der ikke have været udstedt en arrestordre. Uanset hvad han har at sige, så bør han komme frem med det, siger vicekommissær ved Delhi politi, Chinmoy Biswal.

Sushil Kumar nægter sig skyldig og hævder i stedet, at sagens efterforskere har iværksat et komplot imod ham - og at han af den grund og fordi han i kraft af sine sportslige gerninger til gavn for hele nationen burde løslades mod kaution. Men den forklaring købte retten ikke og varetægtsfængslede ham i stedet i foreløbig seks dage.

Kamar opnåede ud over sine to OL-medaljer også at blive verdensmester i 2010, ligesom han har vundet flere medaljer ved de asiatiske mesterskaber og Commonwealth Games.