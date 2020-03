OL-stjerner springer ud som undertøjsmodeller

Fire kvindelige mestre optræder i deres sportsgrene kun iført undertøj og sætter samtidig fokus på, at forskellige kropstyper er okay

De er alle fire mestre af en slags, og et par af dem kan ses til sommerens Olympiske Lege i Tokyo, hvis de altså gennemføres.

De seneste dage har man kunnet opleve den canadiske stangspringer Alysha Newman, den engelske gymnast Georgia-Mae Fenton og de to amerikanere, hækkeløberen Queen Harrison-Claye og sportsklatreren Sasha DeGiulian uden knap så meget tøj på.

De optræder i aktion i deres vante sportsgren, men kun iført undertøj...

Og 27-årige Sasha DeGiulian, der har adskillige guldmedaljer fra amerikanske og panamerikanske mesterskaber samt samlet VM-guld på sit cv, benytter opmærksomheden til at tale en god sag.

- I min karriere har kroppen rutinemæssigt været et samtaleemne. Jeg er blevet kaldt anorektiker, og jeg er blevet kaldt fed.

- Jeg er blevet vurderet efter, hvad jeg har haft på og været kaldt for 'for lyserød'. Jeg er blevet fortalt, at jeg ikke ser ud som en klatrer, og somme tider har jeg følt, at jeg ikke hørte til i den sport, jeg har elsket, siden jeg var seks år, skriver hun på sin Instagram-profil.

- Ting som dette kan sidde fast i dit sind. Det har påvirket mig, og det kræver arbejde at have selvtillid omkring sin krop.

- At føle sig stolt og acceptere, hvem man er, det er, hvad jeg arbejder hen imod.

- Jeg vil have alle derude, der som mig selv, bare vil være sig selv til at vide, at det er okay. Folk vil tale. Og det er okay, lyder det fra 'klatretøsen', der også gør sig som klimaaktivist.

Hun glæder sig over, at undertøjsfirmaet Agent Provocateur nu har ladet hende og de tre andre sportsfolk udføre deres idræt i undertøj, så der kommer fokus på forskellige kropstyper.

Tidligere har også de andre kvinder været ude med ord omkring deres optræden i undertøj.

- Hvis ikke nu, hvornår så? Hvis vi ikke skubber grænser, bryder barrierer og forventninger, vil det ikke gøre andet end at holde os tilbage fra at være vores sande jeg, skriver stangspringeren Alysha Newman.

Den 25-årige canadier vandt guld ved Commonwealth Games i 2018 og vandt i 2019 Diamond League-stævnet i Paris, da hun satte canadisk rekord med 4,82 meter. En højde, der gør hende til den 12 bedste gennem tiderne, og hun vil sommer derfor være i spil til den OL-medalje, hun ikke fik, da hun var med ved OL i Rio i 2016.

- Som kvinde og atlet har jeg brudt barrierer hele mit liv, og denne kampagne med 'Play to win' tillader mig at vise en anden side af skønheden ved at være kvinde, skriver stangspringeren, der nærmest ligner en græsk gudinde på billederne.

Også den 31-årige amerikanske hækkeløber, Queen Harrison-Claye, der vandt guld på 100 hæk ved de panamerikanske mesterskaber i 2015 og var med ved OL 2008 og sluttede fem'er ved VM i 2013, er med.

Queen Harrison-Claye Foto: Eric Gaillard/Ritzau Scanpix

Blot 19-årige Georgia-Mae Fenton støtter sin atletikkollega i hendes bestræbelser.Foto: Dita Alangkara

Det samme er den blot 19-årige engelske gymnast Georgia-Mae Fenton, der var med til VM i 2017 og vandt guld i den forskudte barre ved Commonwealth Games i 2018.