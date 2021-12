Opfordres til at aflyse indendørs sport

Fra søndag klokken 08 og frem til 5. januar bør indendørs idrætsaktiviteter blive aflyst for at reducere smittespredningen.

Det anbefaler myndighederne ifølge Kulturministeriet, skriver Danmarks Idrætsforbund (DIF) og diverse specialforbund på deres hjemmesider.

Fredag blev en række nye restriktioner præsenteret på et pressemøde i Statsministeriet, og senere var et politisk flertal enig i at indføre de nye tiltag.

Elitesport går fri af opfordringen, men breddesporten rammes.

- Opfordringen til at droppe indendørs aktiviteter i juleferien støtter vi selvfølgelig i DBU, skriver Dansk Boldspil-Union på sin hjemmeside.

- Vi er naturligvis kede af, at vi igen er nået dertil, hvor vi bliver nødt til at anbefale vores klubber at lukke ned for indendørs aktiviteter, men vi har i snart to år udvist ansvar og fulgt myndighedernes anbefalinger, og det gør vi igen.

Læs også: Hun har held i kærlighed - og spil

Helt smertefrit slipper eliteidrætten dog langtfra, efter at de nye restriktioner er blevet meldt ud.

Fra søndag morgen og frem til 17. januar må der ikke være tilskuere på lægterne til kampe og stævner.

Det betyder blandt andet, at håndboldkampen mellem Danmark og Norge i Royal Arena kort før EM bliver uden fans.

Hverken lørdag eller søndag vil det desuden være muligt at overvære DM i svømning på kortbane i Esbjerg, lyder det på Dansk Svømmeunions hjemmeside.

Coronasmitten har på det seneste været stærkt stigende i Danmark. Fredag var der registreret 11.194 nye smittede i landet ifølge tal fra Statens Serum Institut.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til dagens afsnit af Agenterne, der handler om Stig Tøftings tur i fængsel i 2002 fortalt af hans agent, Karsten Aabrink. Lyt herunder eller i din podcastapp.