Otte-årig i heltedåd takket være legende

John Cenas optræden i 'The Substitute' var med til at redde en lille pige

John Cena er mest kendt for sine halsbrækkende bedrifter i ringen som en af de største wrestlere i WWE, hvor hans rivalisering med The Rock var noget særligt.

Nu kan John Cena sætte endnu en bedrift på sin lange liste.

Hans handlinger har været med til at redde en et-årig pige fra Hazelton, Pennsylvania.

Lelia på bare 20 måneder var lilla i hovedet og ved at blive kvalt i en kyllingenugget på bagsædet af forældrenes vil, da hendes otte-årige storebror, Jaxson Dempsey, skred til handling.

Storebror kom i tanke om en episode af Nickelodeon-programmet 'The Substitute,' hvor en udklædt John Cena lærte elever i en klasse at udføre førstehjælp.

- Jeg vil godt takke ham for at være med i det show, for det lærte mig meget om at redde en persons liv, siger Jaxson Dempsey til WBRE-TV.

