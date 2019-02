Overgiver sig efter upassende homo-kommentar

- Kan du godt lide drenge?

Spørgsmålet var lige så kort og præcist, som det var upassende.

Og cricket-stjernen Shannon Gabriel vidste det. Han skulle bare have tiet stille. Men det gjorde han ikke.

Joe Root, modstanderen på det engelske landshold, fik spørgsmålet, som han omgående undrede sig over.

- Lad være med at bruge det som en fornærmelse. Der er intet galt med at være homoseksuel, replicerede landsholdsanfører Root afvæbnende og roligt.

Og så skulle den ellers være lukket, hvis ikke det havde været fordi, Roots kommentar blev opsnappet af mikrofoner og kameraer, der omkransede cricketbanen og landskampen mellem England og Vestindien.

Han fik i første omgang en mundtlig advarsel af kampens dommer, og siden er Gabriel idømt fire spilledages karantæne. Og spilleren fra Trinidad & Tobago angrer, så man tror, det er løgn.

'Jeg ved nu, det var upassende'

- Jeg sender min uforbeholdne undskyldning til mine holdkammerater, medlemmerne af det engelske hold og i særdeleshed anfører Joe Root for en kommentar, der i kampens hede var ment som drilleri og ikke stødende, skriver han i en officiel beklagelse ifølge Sky Sports.

- Jeg ved nu, at det var upassende, og derfor er jeg meget, meget ked af det, skriver han.

Han forsøger at forklare episoden:

- Udvekslingen fandt sted i et intenst øjeblik på banen. Der var pres på og Englands anfører, Joe Root, kiggede intenst på mig, da jeg gjorde mig klar til at bowle (kaste bolden, red.). Hvorfor smiler du? Kan du godt lide drenge, spurgte jeg.

- Hans svar, der blev fanget af mikrofonerne, var: ’Lad være med at bruge det som en fornærmelse. Der er intet galt med at være homoseksuel’.

- Jeg svarede: ’Jeg har ingen problemer med det, men stop med at smile til mig’. Vi har siden talt sammen, og det trøster mig, at der ikke er dårlig stemning mellem os, forklarer han.

En følelsesladet fyr

Joe Root understreger, at han er af den overbevisning, at kommentaren burde være blevet på banen.

- Han er en følelsesladet fyr, der gør, hvad han kan for at vinde en kamp. Nogle gange bliver der sagt nogle ting, som man nok fortryder, men de burde blive på banen, siger Root.

Joe Root får opbakning mange steder fra efter sin reaktion. Foto: Paul Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

Han har i øvrigt modtaget et væld af positive bemærkninger og anerkendelse. Blandt andet fra Kirsty Clarke, der er sportsdirektør for Stonewall, en interesseorganisation, der arbejder for homoseksuelle og biseksuelles vilkår i Storbritannien.

- Sproget er indflydelsesrigt, og det er stærkt, at Joe Root var klar på at udfordre potentielt fornærmende kommentarer, siger hun til Sky Sports.

- Jo flere spillere, fans, klubber og organisationer, der kæmper for lighed i sport, jo før kan vi sparke diskrimination ud og gøre sport til alles kamp, siger hun og bliver bakket op af Storbritanniens sportsminister, Mims Davies.

- Hvilken leder og ambassadør og stor respekt for at gøre præcis den rigtige ting. Det hører ikke hjemme i sportens verden, har hun tweetet.

