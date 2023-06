Overrasker: Jeg er autist

I 31 år har Tony Snell følt sig anderledes.

Gennem en hel barndom og ungdom samt en karriere som professionel basketballspiller har fyren fra Los Angeles vidst, at han ikke var som alle andre.

Nu er han blevet far, og da hans søn var 18 måneder, skulle han igennem en sundhedsundersøgelse. Her afveg han på nogle punkter, og en læge anbefalede at få ham testet for autisme.

Det viste sig, at det lige præcis var, hvad drengen led af. Og så gik der en prås op for Tony Snell.

Så faldt tiøren

Det fortæller han i The Today Show på tv-stationen NBC.

- 18 måneder gammel kunne han stadig ikke sige noget, og han havde nogle gentagelser i sine bevægelser. Han har altid gerne villet have seks eller syv stykker legetøj i sine hænder, og en basketball har altid været én af dem, siger han i udsendelsen.

Diagnosen var en tiøre, der faldt.

Foto: Jeff Chiu/AP/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Jeg har altid været alene og uafhængig i min barndom og opvækst. Jeg kunne bare ikke skabe relationer til andre mennesker.

- Jeg tænkte, at hvis Karter er diagnosticeret, så bliver jeg det nok også … det gav mig modet til at få det undersøgt, siger han.

Meget mere mening

Han lægger ikke skjul på, at det var en lettelse.

- Det er derfor, jeg er, som jeg er. Det har bare lige givet hele mit liv, alt omkring mit liv … mere mening. Meget mere mening. Det var nærmest som at tage et par tre-d-briller på, siger han.

Han spiller i dag for Maine Celtics i den såkaldte G League efter et tiår i NBA, hvor han har repræsenteret Chicago Bulls, Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers og New Orleans Pelicans.