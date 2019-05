Pinlige billeder afsløret

Doug Glanville, den tidligere storspiller, smilede uden at vide, hvad der foregik lige bag ham.

Men det gjorde tusindvis af tv-seere tirsdag aften og ikke mindst Glanvilles arbejdsgiver, tv-stationen NBC.

For mens den nu 48-årige tidligere baseball-stjerne udtalte sig som ekspert under kampen mellem Miami Marlins og Chicago Cubs, udviste en endnu unavngiven fan upassende opførsel, der omgående har fået Chicago Cubs til at undersøge sagen nærmere.

Den skæggede mand, der havde en Cubs-kasket på, var klar over, at der blev filmet, og det forsøgte han at udnytte til lidt opmærksomhed.

Først kom der et positivt signal med hånden i form af et v-tegn. Siden fulgte et omvendt 'okay'-tegn, der af mange seere blev set som et white power-signal brugt af yderligtgående ekstremistiske grupper samt de terrorister, der er mistænkt for at stå bag drabene på 51 muslimer i New Zealand tidligere på foråret.

'Frastødende opførsel'

Chicago Cubs gik omgående ud og understregede, at det er noget, man tager alvorligt. At der var tale om en fornærmende og nedsættende gestikuleren - og at vedkommende står til livsvarig karantæne.

- Den form for uvidende og frastødende opførsel bliver ikke tolereret på Wrigley Field, siger Crane Kenney, der er talsmand for Cubs, i en pressemeddelelse.

- Vi gennemgår episoden grundigt, fordi ingen burde være blevet udsat for den slags upassende opførsel, siger han.

Am I seeing things or is this jack wagon behind Glanville flashing the white supremacy sign? @SarahSpain @BleacherNation pic.twitter.com/6p7d79vIVR — Chad Rehan (@ChadRehan) May 8, 2019

Det omvendte ok-tegn, hvor tommelfingeren og pegefingeren danner en cirkel, mens de resterende tre fingre stritter i vejret, begyndte angiveligt som en joke i begyndelsen af 2017, har Washington Post beskrevet. Angiveligt var ideen at narre medierne til at tro, at det ellers så velkendte tegn var et hemmelig, racistisk signal.

Ironisk nok begyndte ekstreme højrefløjsfolk i USA så at benytte sig af det som et tegn på den hvide mands overherredømme.

Kommer efter Ricketts-sagen

Og mens det fortsat blev diskuteret i USA, flashede australske Brenton Tarrant det i en newzealandsk retssal, da han stod anklaget for angrebene mod to moskeer i Christchurch.

Man kan håbe, at fjolset på Wrigley Field tirsdag aften bare ville have opmærksomhed og måske endda havde vendt hånden forkert, så han egentlig bare ville signalere, at det hele var godt.

Eller man kan se glasset som værende halvt tomt og konstatere, at signalet blev givet bag en sort kommentator.

At det så oven i hatten sker for Chicago Cubs må siges at være yderligere upassende, efter sagen om milliardæren Joe Ricketts, der som patriark i familien, der ejer hele franchisen og stadion i den amerikanske storby, har sendt og modtaget racistiske og islam-kritiske emails, hvilket kom frem så sent som i februar.

Ricketts måtte bide i det sure æble og undskylde offentligt, mens resten af familien måtte tilføje, at han altså ikke spiller nogen aktiv rolle i og omkring klubben.

