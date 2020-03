Pletskud: Emil får svendebrev og OL-boost

Den unge skeetskytte Emil Petersen kan nu i højere grad sigte mod OL-deltagelse efter den udsættelse, der giver ham et år mere til at nå det nødvendige topniveau

Som alle andre synes Emil Petersen selvsagt også, at coronakrisen er både trist og besværlig.

Men solen skinnede alligevel lidt ekstra på den 21-årige skeetskytte tirsdag, hvor OL officielt blev udsat, og hvor han såmænd også fik sit svendebrev som tømrer.

- Svendeprøven i sidste uge blev aflyst, så vi fik bare brevet i hånden, så det var jo en nem proces. Men jeg havde nu bestået alligevel, smågriner nordjyden.

Selvfølgelig havde han det, for når man er tidligere juniorverdensmester i en sport, der kræver så ultimativ en koncentration, rystes man næppe af en svendeprøve.

Skeetskydning kræver ikke mindst rutine for at kunne udelukke presset og koncentrere sig, og nu får Emil Petersen et år mere på bagen. Foto: Anne Helmine Olesen/Dansk Skytte Union

I sportslig forstand vil en OL-deltagelse være lidt af et svendebrev for Emil Petersen, og med udsættelsen til næste år, er den drøm rykket nærmere, forklarer han.

- Jeg er jo stadig en ung skytte, som kun har skudt i ni år. Man siger, at det tager mindst ti år at blive en topskytte, så hvis der er et lyspunkt midt i alt det her, så er det, at jeg vil være mere klar at konkurrere på det niveau til den tid.

Emil Petersen har fået sit svendebrev og har sin første arbejdsdag som udlært i Blokhus. Privatfoto

- OL er jo det, jeg har kæmpet for hele tiden. OL er det største overhovedet for os i de små sportsgrene, siger Jetsmark-skytten, som skulle have forsøgt at kvalificere sig via EM i Paris i maj.

Det stævne bliver dog næppe til noget, og hvordan OL-kvalifikationen nu kommer til at se ud, svæver i det uvisse.

Det samme gør den træningshverdag, der normalt tæller fem-seks gange træning med Beretta’en, men som nu er reduceret til en enkelt pas i skydehallen.

I stedet står den på masser af fysisk træning. Og selvfølgelig det fuldtidsarbejde, der er nødvendigt i en lille sport med ditto sponsortække.

Det udfører han altså nu som svend. Med en drøm om et olympisk svendebrev.

Danmark har gennem årene haft flere, internationalt markante skeetskytter. Kjeld Rasmussen blev europamester 1975 og OL-guldvinder 1980, Benny Seifert blev verdensmester i 1977 og Ole Justesen i 1979, mens Ole Riber Rasmussen tog OL-sølv i 2012. I dag regerer 39-årige Jesper Hansen øverst i hierarkiet som verdensmester i 2013 og europamester i 2018.

