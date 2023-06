Politiet ransager OL-hovedkontor i Paris

14 måneder før De Olympiske Lege i Paris har organisationen bag, Cojo, fået ransaget sine lokaler i forstaden Saint-Denis af det lokale politi.

Det fortæller en unavngiven talsperson til nyhedsbureauet AFP tirsdag.

Præcis hvad ransagningen gik ud på, giver vedkommende ikke nogen forklaring på.

Ifølge avisen Le Parisien drejer det sig om Parquet national financier (PNF), der er den offentlige anklagemyndighed for økonomisk kriminalitet i Frankrig, der står bag ransagningen.

Angiveligt på baggrund af en rapport udarbejdet af det franske antikorruptionsagentur, AFA, der har påpeget såkaldte anormaliteter i tildelingen af kontrakter til virksomheder.

AFP citerer talspersonen for, at man naturligvis samarbejder 100 procent med myndighederne.

Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, som Cojo er forkortelsen for, er selve hovedorganet over OL, der står for planlægningen og organiseringen af legene.

