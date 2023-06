Præsident langer ud efter Ukraine

IOC-præsident Thomas Bach giver ikke meget for ukrainernes måde at håndtere international idrætspolitik på

Der blev langet ud til højre og venstre, da Thomas Bach torsdag gik på talerstolen i Lausanne.

Præsidenten for den internationale olympiske komité, IOC, sendte bredsider mod begge parter i krigen i Ukraine.

Først og fremmest regeringen i Kiev.

- Jeg har svært ved at forstå, hvorfor den ukrainske regering frarøver sine egne udøvere deres chance for at kvalificere sig til OL i Paris, kom det.

Bach refererede til Ukraines beslutning om, at europamesterskaberne i henholdsvis judo, fægtning og taekwondo bliver uden ukrainsk deltagelse, fordi mesterskaberne giver russiske og belarusiske udøvere mulighed for at deltage under neutralt flag.

Noget der også kendes fra både tennis og atletik.

Hvordan definerer man 'neutral'

Ifølge Thomas Bach ønsker IOC at bakke op om sportsudøverne ’og deres deltagelse i alle konkurrencer og turneringer, de ønsker at være en del af’.

Annonce:

Så sent som i marts regulerede IOC-toppen, hvordan man definerer udtrykket ’neutral’, således at sportsudøvere derefter kunne deltage internationalt, hvis de ikke offentligt havde støttet krigen, ikke havde været involveret i militæret siden februar 2022, eller hvis man stillede op uden flag, nationalmelodi eller farver, der symboliserede hjemlandet.

Thomas Bach på talerstolen torsdag. Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Ritzau Scanpix

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskiy, har sagt, at alle neutrale flag i internationale konkurrencer er plettede af blod og inviterede i januar Bach til Bakhmut for at se, hvad russerne har gjort ved byen.

Foreløbig har Bach ikke takket ja.

Så er det svært at være IOC

Thomas Bachs venskab med Ruslands præsident, Vladimir Putin, er velkendt. Men han åbnede alligevel sin næsten 30 minutter-lange tale med at fordømme krigen.

- Vi fordømmer denne brutale krig. Vores medfølelse med de mennesker, der lider, og vores solidaritet med det ukrainske, olympiske familie er stærkere end nogensinde, sagde han.

Der var også kritik af russerne (Bach kaldte det ligefrem for skamløst) for at tage initiativ til samtaler med blandt andre kineserne om at skabe pendanter til IOC-anerkendte begivenheder internationalt.

Annonce:

Men det er altså svært at være IOC, når både den ene og den anden side siger og gør en masse ting, der stritter i forskellige retninger, mener Bach.

- Russerne ønsker, at vi ignorerer krigen. Ukrainerne ønsker at, at vi isolerer alle med russisk og belarusisk pas.

- Vi har russerne, der overvejer, om de hårde retningslinjer er uacceptable, ydmygende og diskrimerende. Og vi har ukrainerne, der hævder, at vi tager Ruslands parti, kom det nærmest opgivende fra præsidenten.