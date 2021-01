Prisregn over danske sportssjerner

Det var selvsagt en anderledes oplevelse, da coronaen også spillede med ved årets sportsgalla med få folk i salen, men det forhindrede ikke glæden, stoltheden og følelserne i at få frit løb hos mange af vores bedste atleter.

For trods en coronapræget sportskalender har der været flere store præstationer i 2020.

3 minutter og 44,672 sekunder. Det var præcis den tid, som det tog Danmarks guldkvartet i 4.000 meter holdforfølgelsesløb at slå New Zealand i VM-finalen i Berlin.

iktor Axelsen smashede BT's guld hjem. Foto: Jens Dresling

Tiden var samtidig ny verdensrekord og Lasse Norman Hansen, Frederik Rodenberg, Rasmus Lund Pedersen og Julius Johansens tredje verdensrekord på bare to dage tilbage i februar 2020. Både VM-guldet og de tre suveræne verdensrekorder er årsagen til, at de fire baneryttere nu også kan kalde sig for vindere af Danmarks fornemmeste sportspris, Årets Sportsnavn, som uddeles af DIF og Team Danmark.

Verdens hurtigste banelandshold er Årets Sportsnavn

En pris, der blev overrakt af Kronprins Frederik.

Team Danmark og Salling Groups Trænerpris​ gik til badminton-træneren Kenneth Jonassen, og i samme sportsgren løb All England-vinderen Viktor Axelsen med B.T.’s Guld.

Badmintonstjerne vinder pris for årets sportspræstation

En rørt Jeanette Ottesen fik pris af mand og barn. Foto: Stine Tidsvilde

Det trak tårer, da svømmestjernen Jeanette Ottesen af sin mand og lille datter fik overrakt Intet Er Umuligt-prisen under en gåtur på Strøget i København .

Casper Ruby Dahl fra Odder Rugby Klub blev hyldet som Årets Energibundt, mens Danskernes Idrætspris 2020 går til BKOOL Ligaen, der er et fællesskab inden for ecykling. Det har bundet cykelmotionister sammen trods et vanskeligt år for fællesskaber.

Showet blev optaget uden publikum i slutningen af december, og der var denne gang ingen fodboldpriser til uddeling.

