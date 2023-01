Professionel sportsmand tiltalt for grov vold

En tidligere professionel kampsportsudøver er anklaget for at have banket en kvinde og efterladt hende hjælpeløs.

Episoden fandt sted om morgenen 28. februar sidste år i en by i Østfold i Norge, og sagen mod manden er i disse dage i gang i Oslo, skriver norske TV 2.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, hvor manden er tiltalt for at have slået kvinden, så hun pådrog sig blå mærker og hævelser under det ene øje, sår i det venstre øre samt et sår i hovedbunden, som hun siden måtte sys for.

Den tiltalte er også anklaget for at have indtaget narkotika

Efter at have udøvet vold mod kvinden, valgte manden at forlade hende, selvom hun tydeligvis havde brug for hjælp - er påstanden fra anklageren.

- Hun oplevede episoden som traumatiserende og meget skræmmende, og tiden derefter har naturligvis været ekstremt belastende, siger Frida Erstein, der er kvindens advokat, til TV 2.

De to parter i sagen kendte hinanden inden overfaldet, men ifølge Frida Erstein var de ikke kærester.

Hun tilføjer, at overfaldet har haft nogle alvorlige konsekvenser for kvinden:

- Der er tale om alvorlig og grov vold, der har medført langvarige og alvorlige følger for min klient, siger hun.

Forsvaret har ikke ønsket at sige, hvordan man forholder sig til anklageskriftet.