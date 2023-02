Putin hædrer skandaletræner

Der gik et chok gennem den internationale sportsverden, da kunstskøjteløberen Kamila Valieva blev testet positiv for doping under vinter-OL i Beijing i februar 2022.

Hun var favorit til guldmedaljen - og var bare 15 år.

Nu har den russiske præsident, Vladimir Putin, valgt at hædre Valievas kontroversielle træner, den 48-årige Eteri Tutberidze.

Hun modtager den fornemme Alexander Nevsky-orden - en af Ruslands højeste hæderspriser. Det skriver norske NTB ifølge Dagbladet.

I 2018 hyldede Putin guldvinderen Alina Zagitova. Eteri Tutberidzes ansigt ses øverst yderst til højre. Hun var Zagitovas træner. Foto: Grigory Dukor/Ritzau Scanpix

I et præsidentielt dekret lyder det, at Tutberidze modtager prisen "for at sikre en succesfuld træning af atleter, der opnåede store sportslige bedrifter".

Foruden Kamila Valieva har Tutberidze blandt andre trænet de olympiske mestre Alina Zagitova og Anna Shcherbakova.

Vanvittige metoder

Antallet af medaljer, som Eteri Tutberidze står bag som træner, er bestemt imponerende.

Men hun er også en yderst kontroversiel skikkelse.

Kritikken af Eteri Tutberidzes træningsstil er voldsom. Foto: Kazuki Wakasugi/Ritzau Scanpix

Rygterne om Tutberidzes kompromisløse metoder er voldsomme og lyder på blandt andet umenneskeligt strenge diæter med det formål at forsinke puberteten, ydmygende offentlige vejninger af atleternes vægt samt fysisk og psykisk mishandling.

Mange har desuden bemærket, at hendes kunstskøjteløbere har en uhørt høj skadesrate, og at deres karrierer ofte er kortere end normalen.

Under sidste års vinter-OL blev præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité, Thomas Bach, også chokeret over Eteri Tutberidzes opførsel.

