Rally- og YouTube-stjerne død i ulykke

I en alder af 55 år er rallystjernen Ken Block omkommet i en tragisk snescooterulykke.

Det bekræfter hans firma, Hoonigan Industries, på Instagram.

'Ken var en visionær og en pioner inden for sit felt. Et Ikon. Men først og fremmest far og ægtemand. Han vil blive savnet, skriver holdet.

Ulykken indtraf i delstaten Utah, hvor han kørte sammen med en gruppe, men han var alene, da han fik sin egen snescooter over sig, oplyser politiet ifølge TMZ.

Ken Block kickstartede sin rallykarriere på fornem vis i 2005. Kort efter blev han kåret til årets nye navn i sporten i USA. Senere vandt han et verdensmesterskab og flere medaljer ved X-games.

Han dyrkede også skateboarding, snowboarding og motocross.

Én ting er hans sportslige meritter. Noget andet er succesen ved siden af.

På YouTube blev han en populær skikkelse, fordi han kørte farlige steder og viste sig frem. Derudover har han været med til at starte skomærket DC.

Ken Block efterlader sig sin kone og tre børn.