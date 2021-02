Ramt af bikiniforbud - nu boykotter de

Syv gange har World Tour'en i beachvolleyball været forbi Doha i Qatar.

Hidtil har det dog kun været de mandlige spillere, som har fået lov til at spille i den konservative oliestat, men nu er døren for første gang åbnet for de kvindelige spillere.

Det bliver dog uden Tysklands bedste duo, Julia Sude og Karla Borger, der har valgt at boykotte turneringen.

Årsagen er det forbud mod at spille i bikini, der gælder i turneringen. Det skriver Bild.

I stedet skal de kvindelige spillere optræde i t-shirts og shorts, der går til knæet i stedet for de gængse sportsbikinier.

- Vi fik 24 timer til at bekræfte, at vi ville spille i langt tøj, forklarer Karla Borger.

Det tyske par har før optrådt i lange bukser. Her ved en turnering i Hamborg, hvor temperaturen var noget lavere end i Doha. Foto: Ritzau Scanpix

I det internationale volleyballforbund, FIVB, meddeles det, at man blot ønsker at respektere lokale traditioner, og at spillerne på forhånd var positive overfor ændringen.

Men det tyske par påpeger, at de ikke kunne få svar på, hvad 'langt tøj' betød, inden de skulle registreres til turneringen, der spilles i marts, hvor temperaturen rammer 30 grader under kampene.

- Vi forsøger at tilpasse os i alle lande. Men vi er ikke vant til at spille i den slags tøj i den slags temperaturer, siger Borger, som sammen med makkeren altså nu bliver hjemme i stedet.

Det tyske par er nummer 16 på verdensranglisten.

