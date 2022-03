Rasende OL-guldvinder amok: Det er hykleri!

I et opsigtsvækkende interview med nyhedsbureauet TASS langer den tidligere OL-guldvinder i rytmisk gymnastik Alina Kabaeva ud efter alle internationale sportsorganisationer og forbund i kølvandet på Ruslands udelukkelse fra snart sagt alle internationale konkurrencer.

Alina Kabaeva vandt som aktiv ni VM-guldmedaljer og to OL-medaljer i en imponerende karriere (der dog også omfattede noget doping og en udelukkelse fra Goodwill Games i 2001).

Og nu er hun gal. Over russisk og belarusisk udelukkelse fra international sport.

- Jeg er af den overbevisning, at der aldrig nogensinde i international sports historie har været noget så skammeligt. Ledelserne i mange internationale sportsforbund har været involveret i mange usportslige affærer gennem længere tid og under forskellige påskud, siger hun.

Læs også: Dansk OL-deltager dropper russisk base

- De bekymrede sig ikke og ekskluderede ingen, da hundredetusindevis af civile døde i Jugoslavien, Irak, Libyen og Syrien. Men sporten blev meget sur, da Rusland besluttede at beskytte Donbass og Luhansk fra nazisterne, tordner hun.

Alina Kabeeva ved Laureteus Sports Awards i Skt. Petersborg i 2008. Foto: Dmitry Lovetsky/AP/Ritzau Scanpix

I den forbindelse er det måske på sin plads at minde både Kabaeva og andre om, at FN udelukkede Jugoslavien fra al international sport under borgerkrigen i begyndelsen af 1990’erne. Men det er selvfølgelig mange år siden. IOC udelukkede desuden Libyens olympiske komité fra OL i 2012.

Men stadigvæk.

Alina Kabaeva er tosset.

Hun husker også ganske godt, hvordan russiske udøvere efter OL i Sochi for otte år siden blev frataget deres medaljer og blev idømt livslange karantæner af IOC som følge af Ruslands systematiske dopingmisbrug.

De undskyldte aldrig

Kabaeva genfortæller historien om, at den internationale sportsdomstol, CAS, efterfølgende dømte for nogle af russerne, der fik deres medaljer igen, fordi IOC ikke have tilstrækkeligt med bevismateriale.

- Undskyldte nogle af disse organisationer (IOC og WADA) overfor vores udøvere? Hvordan kunne man ikke vide, at 28 udøvere blev fuldstændig renset, spørger hun på en måde, så svaret synes at give sig selv.

Læs også: Ombord på 'dødens tog': Bange hvert sekund



Hun gør et stort nummer ud af at understrege, at Rusland siden har vundet en masse medaljer, selvom internationale sportsorganisationer har forsøgt at udelukke og forbyde flag og nationalmelodi. Senest ved OL i Beijing.

- Vores succes ved de næste OL har bevist, at russisk sport holder et højt niveau uden brug af doping og terapeutiske undtagelser – men på grund af talent. Rusland var, er og vil blive en stormagt i international sport. Og det kan de ikke gøre noget ved, siger Kabaeva.

Sådan husker vi alle Kabaeva - på måtten i en øvelse. Her ved VM i Madrid i 2001. Foto: Andrea Comas/Reuters/Ritzau Scanpix

Foreløbig synes det dog at gå meget godt. Et stort antal internationale sportsforbund med IOC i spidsen har den seneste uge udelukket Rusland fra internationale konkurrencer.

Påstået forhold til Putin

Kabaeva siger i interviewet, at hvis der var tests mod hykleri, ville alle internationale forbund teste positiv og ’ville ikke få lov at styre sport på højeste plan’.

Læs også: Heindahl ude: - Bryder med mine værdier

28. februar besluttede IOC at udelukke alle russiske belarusiske udøvere fra internationale konkurrencer. På alle niveauer.

2. marts tillod IPC, den internationale paralympiske komité dog deltagere fra de to nationer at deltage i legene i Beijing, der begynder fredag. Dagen efter blev den beslutning dog ændret, så man ikke længere bød dem velkommen i den kinesiske hovedstad.

Alina Kabaeva valgte efter sin karriere at gå ind i politik og sad en årrække i Dumaen i Kreml, mens hendes personlige og private forhold til Vladimir Putin er blevet beskrevet mange gange, ligesom hun skulle have født ham flere børn. Dog er det ubekræftede historier.

Siden 2014 har hun været bestyrelsesformand i National Media Group, der er Ruslands største medievirksomhed med aktier i både aviser, tv og filmproduktion.