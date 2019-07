Raser over letpåklædte damer: - Helt forkert!

Beachvolley er en idrætsgren, hvor de veltrænede kroppe og de ultrakorte tætsiddende shorts er til at få øje på.

Men selv om strandudgaven af volleyball nok må betegnes som verdens mest letpåklædte boldspil, så er der grænser for, hvor mange damelår og vippende bagdele der må være udsigt til i pauserne ved de aktuelle verdensmesterskaber, som bliver afholdt i tyske Hamborg.

Således er det faldet flere medlemmer af det norske VM-hold for brystet, at pause-underholdningen består af kvindelige dansere i meget lidt tøj.

– Jeg synes, at vi er langt forbi tiden, hvor kvindelige dansere skal være pauseindslag. Vi befinder os i 2019, og de mange sager om 'me too' og diskrimination af kvinder gør, at det efter min mening er helt forkert, siger Merita Mol, der både er mor til VM-debutanten Anders Mol og mentaltræner for sønnen og dennes makker, Christian Sørum, til Aftenposten.

- Det ville have været meget bedre at satse på rigtige cheerleadere, der er virkeligt dygtige. Det er spild af tid, at de, der er der nu, skal vise sig frem i 30 sekunder.

Den tidligere beachvolley-spiller Iver Horrem, der nu er ansat i Norges Volleyballforbund, er heller ikke begejstret.

– Det er helt til hest. Jeg reagerede med det samme, jeg så det, siger han om den traditionelle underholdning ved beachvolley-turneringer.

De norske spillere Anders Mol og Christian Sørum hævder på deres side, at de slet ikke bemærker danserne og deres bikinier.

- Jeg følger ikke lige så meget med i det, så jeg har ikke lyst til at udtale mig, siger han til VG.

Anders Mol sender heller ikke lange blikke efter danserne - i hvert fald ikke når mor og mentaltræner Merita er i nærheden.

- Det er mest for publikum og ikke for os. Sådan har det bare altid været, konstaterer nordmanden.

Og der er da heller ingen udsigt til, at danserne forsvinder, siger VM-koordinator gennem 25 år, Tim Simmons.

- Vi ændrer ikke noget omkring danserne. De har været med siden 2004, fastslår han.

