Raser over video: - Mit hjerte er knust

Det er en svær balancegang.

Toptrænede kvindelige sportstjerner, der ikke har nogen som helst grund til at gemme resultatet af deres hårde slid. Men kan det blive for sexfikseret?

Det er den line, som lingeri-firmaet Agent Provocateur forsøger at gå på med deres nye reklame. Ikke alle mener, at de klarer den disciplin.

I videoen kan man se den britiske gymnast Georgia-Mae Fenton, den canadiske stangspringer Alysha Newman, den amerikanske hækkeløber Queen Harrison-Claye samt den amerikanske klatrer Sasha DiGiulian.

Men fokus er helt forkert, mener den olympiske hækkeløber Sage Watson.

- Mit hjerte er knust, efter jeg så en lingeri-reklame, der zoomede ind på kvindernes bryster og bagdel, mens de dyrkede sport, skriver hun på Instagram.

- Det er ikke det, der gør kvindelige atleters kroppe fantastiske. Det er vores arme, ben, mavemuskler, rygge og vores mentale styrke.

Sage Watson har selv oplevet at blive seksualiseret, mens hun dyrkede sin sport.

- Efter OL (I 2016, red.) blev jeg sexchikaneret i flere måneder. Underdelen kravlede op, så mine baller kom til syne, efter et hækkeløb, og kameramanden zoomede ind, så verden kunne se et nærbillede af min røv. Ingen noterede sig, at jeg nåede min første olympiske semifinale - de gik kun op i, at man røv var blevet vist på tv.

- Det var en af de hårdeste ting at gennemgå, da jeg modtog seksuelle beskeeder om min krop. Jeg elskede min krop, men det gjorde stadig ondt at blive seksualiseret, men jeg konkurrerede.

Alysha Newman, der er med i reklamen ser det som et stærkt statement om, at man både kan være en stærk atlet og en flot kvinde.

Hun er beæret og føler, at det giver hende en mulighed for at vise en anden side af sig selv.

Queen Harrison-Claye bakker op.

- Denne kampagne hylder den feminine styrke og det uendelige potentiale, vi besidder, når vi har den rigtige støtte. Både bogstaveligt talt og i overført betydning.

New York Times modedirektør, Vanessa Friedman, er kritisk.

- Det er umuligt at se billederne og ikke stille sig selv spørgsmålet: Vil folk se disse kvinder, som om de virkelig tager kontrol over deres seksualitet, eller vil de snarere blive set som stærke kvinder, der reduceres til deres seksualitet, skriver hun i The Times.

Kampagnen blev lanceret tidligere på måneden.

