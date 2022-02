Ren verdensklasse! Dem skal du se i Beijing

Fra halfpipe over norsk langrend til japansk kunstskøjteløb. Her er begivenhederne, du bliver nødt til at se ved OL i Beijing

Der er de politiske undertoner, boykotten og demonstrationerne. Og der er covid-19-pandemien.

De Olympiske Lege i Beijing er i den grad tynget og præget af en skælvende verden omkring sig. Men uanset hvor meget vira, politikere og arge modstandere der end er, vil showet løbe af stablen de næste par uger.

Dermed vil det sportslige komme i fokus. Her vil seerne verden over næppe blive skuffede, for de mange discipliner i forskellige sportsgrene byder på store verdensstjerner og møghamrende interessante rivaliseringer.

Artiklen fortsætter under videoen...

Visuelt vanvid til vinter-OL: Se åbningsceremoniens forrygende festfyrværkeri

Vi giver herunder nogle bud på stjerner og begivenheder, du ikke må gå glip af.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Chloe Kim

Chloe Kim var blandt de største stjerner under legene i Pyeongchang for fire år siden. Foto: Jorge Silva/Reuters/Ritzau Scanpix

Det bliver ikke meget større end den bare 21-årige amerikaner, der er forsvarende OL, VM- og X Games-vinder.

I én af legenes mest populære sportsgrene, snowboard, er Kim en megastjerne.

Det var guldet i halfpipen i Pyeongchang, der sendte hende op blandt de største OL-stjerner. Siden nappede hun VM-guld i både 2019 og 2021 og har vundet hele seks X Games i SuperPipe – senest i Aspen sidste år.

Især hendes optræden i Sydkorea var opsigtsvækkende med flere forrygende præstationer.

- Hun skubber grænserne for, hvad der er muligt i kvindernes snowboard, kom det med tydelig forbløffelse fra en anden amerikansk stjerne i sporten, Arielle Gold.

- Hun udfører tricks, som nogle af mændene end ikke har lyst til. Det er ret vildt. Hun er sportens største kvindelige stjerne nogensinde, sagde Gold.

Til Time Magazine siger Chloe Kim forud for legene i Beijing:

- Forsøg ikke at have for mange forventninger. Bare lad mig være. Jeg forsøger at tage det stille og roligt … nej, det er bare for sjov. Der er store forventninger. Jeg kommer til at eksplodere.

Halfpipe-kvalifikation: Onsdag 9. februar kl. 04.50.

Finale: Torsdag 10. februar kl. 09.10.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kramer og co.

Sven Kramer foran Marcel Bosker og Patrick Roest i mændenes holdforfølgelsesløb ved EM i januar. Foto: Peter Dejong/AP/Ritzau Scanpix

Anført af legenderne Sven Kramer og Ireen Wüst kommer Holland igen til OL med forventninger om adskillige medaljer i hurtigløb på skøjter.

28 af 40 hollandske OL-deltagere er skøjteløbere, og Gracenote har analyseret sig frem til, at de render med otte guldmedaljer! De største forventninger knytter sig til Suzanne Schulting, Irene Schouten og Thomas Krol.

Wüst er OL-historiens mest vindende skøjteløber med foreløbig 11 medaljer, og hun kan stadig nå nummer 12 i sit femte OL.

Kramer er også med for femte gang og forsvarer sin guldmedalje på 5000 meter. Faktisk skal vi tilbage til 2006 for at finde de seneste lege, hvor han ikke vandt disciplinen!

3000 m for kvinder: Lørdag 5. februar kl. 09.30.

5000 m for mænd: Søndag 6. februar kl. 09.25.

1500 m for kvinder: Mandag 7. februar kl. 09.30.

1000 m for kvinder: Torsdag 17. februar kl. 09.30.

Mændenes samlede start: Lørdag 19. februar kl. 09.30.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mikaela Shiffrin

Mikaela Shiffrin efter sejren i St. Moritz i december. Foto: Pier Marco Tacca/AP/Ritzau Scanpix

Det smager af metal for den 26-årige skiløber, der har vundet og vundet og vundet de senere år, så det virker som et spørgsmål om tid, før hun har overgået Lindsey Vonn og Ingemar Stenmark på listen over flest World Cup-sejre.

Tilsat tre olympiske medaljer – heraf to af guld – er Shiffrin bare uundgåelig i Beijing. Men amerikaneren har haft et par drøje år med en far, der døde, covid-19 og skader.

Alligevel stiller hun til start i alle fire kategorier: slalom, storslalom, Super-G, styrtløb og den kombinerede kategori.

Hun lægger ikke skjul på, at det enorme forventningspres omkring hende har tynget voldsomt.

- Jeg forventer virkelig, at hun får medaljer i alle discipliner, hun stiller op i, for hun har evnerne til det – og det er et kompliment, siger Lindsey Vonn.

Storslalom: Mandag 7. februar kl. 03.10.

Slalom: Onsdag 9. februar kl. 03.10.

Super-G: Fredag 11. februar kl. 03.55.

Styrtløb: Tirsdag 15. februar kl. 03.55.

Kombineret: Torsdag 17. februar kl. 03.25.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Yuzuru og Axel

Yuzuru Hanyu er stjernen over dem alle i mændenes kunstskøjteløb. Foto: Damien Meyer/AFP/Ritzau Scanpix

Ikke alene verdens bedste kunstskøjteløber i dag - men blandt de største nogensinde. Med talrige guldmedaljer fra OL, VM og Grand Prix-finaler verden over er Hanyu som 27-årig en gigant i japansk sport og et naturligt samlingspunkt i Beijing.

Han forsøgte den firedobbelte axel ved det japanske mesterskab i december, men det blev ikke godkendt. Men ifølge svenske Nikolaj Majorov er det Hanyu om nogen, der kan gøre det som den første.

- Nogle mennesker slås virkelig med axels. Han stryger bare afsted, og der er ikke noget i hans hoved. Han gør det bare, siger svenskeren til Reuters og kalder sin japanske konkurrent for 'kongen af triple axels'

Hanyu har ud over sine medaljer 19 verdensrekorder...

Kort program: Tirsdag 8. februar kl. 02.10.

Friløb: Torsdag 10. februar kl. 02.25.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den største rivalisering

Brianne Jenner fra Canada i kamp med Cayla Barnes i OL-finalen i 2018, som amerikanerne vandt. Foto: David G. McIntyre/AP/Ritzau Scanpix

Tirsdag 8. februar begynder tidligt for dig, hvis du er pjattet med drama, rivalisering – og ishockey.

For her buldrer Canada og USA sammen i kvindernes olympiske turnering i Beijing. Klokken 05.10 dansk tid.

I Sochi for otte år siden vandt canadierne finalen 3-2 i overtid, mens amerikanerne fik revanche fire år senere med en finalesejr efter straffeslag. Siden ishockey-kvinderne kom på OL-programmet i 1988, har de to lande vundet samtlige guldmedaljer.

Flere stjerner går igen fra tidligere lege – blandt andre Marie-Philip Poulin, der optræder i sit fjerde OL. Hun kan prale af to gange at have scoret for Canada i en OL-finales overtid!

Hun er et naturligt anførervalg og har været det siden 2015.

- Jeg foretrækker at se presset som et privilegium og ikke noget paralyserende. Jeg vil bare være med og vinde og opleve de store øjeblikke, har hun sagt i optakten til OL.

Canada-USA: Tirsdag 8. februar kl. 05.10.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Norge vs. Sverige

Therese Johaug (i midten) og Frida Karlsson er indædte rivaler. Foto: Hendrik Schmidt/AP/Ritzau Scanpix

OL er lig med norsk dominans i langrend. Beijing 2022 bliver ingen undtagelse.

En perlerække af fremragende skiløbere med megastjernen Therese Johaug i front kommer til Kina med ambitioner om metal. Og det kan meget vel ende med, at suveræniteten udmønter sig i, at Norge for andet OL i træk bliver den mest vindende af alle nationer.

Men samtidig vil svenskerne Frida Karlsson, Maja Dahlqvist, Jonna Sundling og Charlotte Kalla sandsynligvis stikke en pind eller to i det norske hjul, hvis chancen byder sig.

De to nabolande elsker at stikke til hinanden, når det drejer sig om langrend. De gør det hele tiden - også i optakten til OL.

Legenden Marit Bjørgen var enig i, at det ikke død og pine var en god idé at udtage 34-årige Kalla, der synes at have passeret toppen af karrieren.

Mest opmærksomhed får rivaliseringen mellem Johaug og Karlsson.

Karlsson smækkede en video på Instagram efter sejren over Johaug i Lillehammer, hvor hun dansede selvsikkert.

Da Johaug så bankede Karlsson i Davos, kom svaret i et interview:

- Jeg tænker på, hvad jeg skal danse i dag. Jeg mener, det var en svensker, der dansede noget sejrsdans forleden …

Lørdag 5. februar kl. 08.40: Skiatlon 7,5 km.

Torsdag 10. februar kl. 07.50: 10 km klassisk stil.

Søndag 20. februar kl. 07.30: 30 km massestart.