Ridestjernen udsat for brutalt overfald

Jockeyen Sonja Wiseman blev fredag udsat for et brutal overfald, hvor en gruppe mænd omringede hendes bil og smed en sten i hovedet på hende

En forfærdelig sag fylder i disse dage australske medier.

Den 31-årige stjernejockey Sonja Wiseman blev nemlig fredag overfaldet af en gruppe på 10-15 mænd, der prøvede at stjæle hendes bil.

Midt i alt kaosset blev en stor sten kastet ind i hovedet på australieren, hvilket forårsagede en brækket næse og to tænder, der røg ud.

Det skriver Punters.

Episoden skete, da Wiseman skulle ud at hente noget i sin bil ved sit hjem, da hun pludselig blev omringet af en gruppe mænd, som først smadrede ruden til passagersædet, hvorefter Wiseman hoppede ind i bilen og låste døren.

Mændene prøvede at åbne døren, mens en rædselsslagen Wiseman prøvede at køre væk.

Men det var slet ikke slut endnu.

En af mændene gik rundt med en kølle, men det var en sten, der endte i hovedet på australieren.

- De slog mig i hovedet med en sten, og jeg brækkede næsen tre steder, flækkede læben og slog mine tænder ud, fortæller hun mediet og fortsætter.

- Jeg troede, de ville slå mig ihjel.

Wiseman fik til sidst gang i bilen og ringet op til alarmcentralen, og da en gruppe folk fra en nærliggende kaserne hørte Wiseman, der brugte hornet i bilen, kom de styrtende ud og fik jaget mændene væk.

Den dygtige jockey, der har vundet præmier for mere end 26 millioner kroner i løbet af sin karriere, er glad for at være i live og kan allerede være i aktion igen onsdag, hvis hendes næse ikke bløder.