Rigmand reddede stjerne fra gaden

For nogen holdejere er det ren forretning, og for andre er det en æressag at tage ansvar for sine ansatte.

Mark Cuban hører til sidste gruppe.

Han ejer NBA-holdet Dallas Mavericks, der i 2011-2012-sæsonen havde Delonte West på holdkortet. En spiller, der er gået helt bagom dansen.

West sluttede sin NBA-karriere i Dallas i 2012, hvor han blev fyret. Foto: Tony Gutierrez/Ritzau Scanpix

Det er tidligere beskrevet i flere medier, hvordan West på trods af en karriereindtjening på over 100 millioner dollars nu lever på gaden uden en krone på lommen, og de sidste dage var han blevet set i Dallas, hvor han stod med et skilt.

Det amerikanske gossipsite TMZ, der bakkes op af den anerkendte New York Times-skribent Marc Stein, fortæller, at Cuban prøvede at komme i kontakt med sin tidligere spiller, og det lykkedes at komme igennem, og derefter samlede han ham personligt op på en tankstation og kørte ham til et hotel.

Mark Cuban er en af de mest populære ejere i NBA, og hans forhold til spillerne har altid været tæt. Her er han med sit nye stjerneskud Luka Doncic. Foto: Brandon Wade/Ritzau Scanpix

Her mødtes de med Wests familie og prøvede at lægge en plan for at få ham på ret køl. Han har døjet med misbrug gennem flere år, og familien ønsker inderligt, at han vil gå i behandling.

Den behandling vil holdejeren også gerne betale.

Dallas Mavericks var spillerens sidste NBA-hold, og han blev smidt ud efter et skænderi i preseason.

I 2010 erklærede West sig skyldig i en sag om våben- og trafikforseelser. Foto: Jacquelyn Martin/Ritzau Scanpix

I sin aktive NBA-karriere, der løb fra 2004-2012, forsøgte West selv at støtte sin familie økonomisk, men han blev ramt af flere problemer. I 2010 blev han skilt fra konen Caressa Madden, som han fik to børn med, og siden gik det helt galt.

I 2016 kom de første meldinger om, at han levede et liv som hjemløs, men dengang nægtede han, at det forholdt sig sådan.

Delonte West nåede at spille for fire NBA-klubber, heriblandt Cleveland Cavaliers hvor han spillede med en af historiens største spillere i skikkelse af LeBron James.

