Rigmand vækker opsigt

Nogle sportsbilleder går over i historien, fordi de fanger et unikt øjeblik med absolut præcision og akuratesse. Fotografen har trykket på udløseren i det splitsekund, hvor historien bliver skrevet, hvor ansigtet er mest udtryksfuldt.

Sådan et øjeblik indtraf naturligvis natten til onsdag, da LeBron James i kampen mod Oklahoma City Thunder passerede Kareem Abdul-Jabbars rekord på 38.387 point og blev den mest scorende spiller i NBA's historie.

Det meste af basketball-verdenen gik i selvsving over LeBron James' fantastiske præstation, men faktisk var der et billede og en person, der på de sociale medier fik mindst lige så meget opmærksomhed - hvis ikke mere.

Nike-ejer Phil Knight var nemlig til stede i Crypto.com Arena og overværede det skud, der i 3. quarter sikrede James rekorden. Han sad faktisk næsten lige under kurven, hvor bolden gik i - men han var ikke som de andre tilskuere omkring ham.

Annonce:

Den 84-årige forretningsmand var nemlig en af de absolut eneste tilskuere på fotograf Andrew Bernsteins billede af scoringen, der ikke har taget sin telefon frem for at filme øjeblikket. Han nøjedes i stedet helt old school med at nyde begivenheden.

Og det fik tusindvis af folk til at reagere på de sociale medier. Her et beskedent udpluk:

Phil Knight og LeBron James er i øvrigt private venner. Og tætte. Det illustreres med al ønskelig tydelighed af, at Knight sad ved siden af Lebrons to sønner, LeBron jr. (Bronny) og Bryce. De sad i øvrig begge to med telefonerne fremme ...

Og de James og Knight mødtes da også efter kampen, hvor Knight lykønskede James og gav ham en gave til minde om begivenheden.

Knight har i øvrigt god grund til at takke LeBron James. For selvom spilleren har fået en livstidskontrakt med Nike, der estimeres til at indbringe ham i omegnen af syv milliarder kroner, så tjener hans eget brand, LeBron James Shoes, cirka fire milliarder kroner til Nike. Hvert år.

Ikke noget at sige til, at Forbes har Phil Knight rangeret som verdens 27. rigeste med en formue på 330 milliarder kroner.