Rørende gestus: Superstjerne sletter familiers gæld

For mange familier kan julen være en prøvende tid, og det er ikke garanteret, at alle kan se frem til gaver under træet.

Det er virkeligheden for flere amerikanske familier, der benytter sig af 'layaway'-modellen, når de køber deres gaver. På den måde er man sikker på at få en given gaven, men den bliver først frigivet, når det fulde beløb er betalt. Dermed handler det om, at der skal være penge til tiden - ellers er der ingen gaver.

En jul uden gaver kunne have været i vente for 363 familier med militær-baggrunde, hvis ikke NFL-stjernen Christian McCaffrey var trådt til. Carolina Panthers running-backen overraskede de mange familier i et videoopkald tidligere på måneden med en lettende besked om, at deres gæld i forbindelse med højtiden var indfriet.

- Vi er så taknemmelige for alle jer, der tjener vores land og derfor vil vi sørge for jer i julen, lyder det fra Christian McCaffrey på videokaldet med de tydeligt bevægede familier.

Christian McCaffrey tørner ud for Carolina Panthers, og det er de lokale militærfamilier har han valgt at tage sig af i julen. Foto: Jacob Kupferman/Ritzau Scanpix

- Vi skylder vores mænd og kvinder i hæren en stor tak, for hvad de gør for vores land. Derfor er det vigtigt, at vi i højtiden siger tak til militærfamilierne på tværs af både North og South Carolina. Tak for jeres tjeneste, og de ofre I bringer, siger NFL-stjernen i en pressemeddelelse fra hans velgørenhedsfond The Christian McCaffrey Foundation.

Militæret betyder noget helt særligt for Christian McCaffrey, der også tidligere har støttet op om veteraner og deres familier med en velgørenhedskoncert, hvor han selv tog plads på scenen.

Sidste år kunne Christian McCaffrey kalde sig for historiens bedst betalte runningback, da han underskrev sin kontrakt til svimlende 438 millioner kroner for yderligere fire år hos Carolina Panthers.

I denne sæson har den lyshårede maskine døjet med skader og er allerede blevet erklæret ude for sæsonen efter blot syv spillede kampe.