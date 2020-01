Rørende hilsen midt i showet

Efter at have vundet den ellers ulige kamp tænker Brian Holm på andre kræftpatienter - det fik Lars Høgh et synligt bevis på under Sport 2019

HERNING (Ekstra Bladet): Der var både en hilsen fra scenen og et kram på vejen tilbage til sin plads.

Cykelhelten Brian Holm og fodboldmålmand Lars Høgh deler i den grad skæbne.

Mens Brian Holm har vundet den ellers ulige kamp i to omgange, er Lars Høgh gået i gang med en anden omgang med livstruende sygdom.

En kræfttumor i bugspytkirtlen er vendt tilbage, men det har ikke stoppet EM-holdets populære målmandstræner, der fortsat er i fuld vigør.

Udover at være stolt far til aftenens Sport 2019 med sin nygifte datter Josefine Høgh som vært, overrakte den tidligere landsholdsmålmand det synlige bevis på årets fodboldspiller til reservesønnen, Kasper Schmeichel, som under sin tid på skolerne i Oure altid kunne støtte sig til OB-legenden.

Nu er Brian Holm en af støtterne til målmanden.

Det fik man både verbalt og synligt bevis på aftenens store Sport 2019-show.

Brian Holm kender bedre end de fleste til kampen mod kræften.

Her overrækker Lars Høgh prisen som årets mandelige fodboldspiller til Kasper Schmeichel. Foto: Claus Bonnerup

Efter at have vundet over kræft i tarmen, fik han otte år efter konstateret hudkræft.

Den tidligere cykelhelt er i dag kræftfri med stort overskud til blandt andet at hjælpe andre kræftpatienter med en cykeluge med kræftramte.

Samtidigt står Brian Holm bag projektet La Flamme Rouge, der udover at sælge cykeltøj også arrangerer løbet 'La Flamme Rouge' i samarbejde med Ordrup Cykle Club.

Et løb som sidste år indkørte 84.000 kroner til støtte for den gode sag.

Derfor blev den tidligere cykelhelt og nuværende sportsdirektør på deltid ved Sport 2019 til sin egen store overraskelse kåret til 'Årets Forbillede'.

