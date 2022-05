Rørende scene: - Jeg bliver nødt til at se den video

Alle kunne se, at Yankees' Aaron Judge slog et home run. Men ikke alle fangede den rørende scene, der efterfølgende udspillede sig på tilskuerpladserne, da New York Yankees og Toronto Blue Jays mødtes i MLB tirsdag.

Bolden blev grebet af en Blue Jays-fan, der dermed havde muligheden for at tage den eftertragtede souvenir med hjem.

I stedet valgte han straks at give bolden til en ung Aaron Judge-fan fra den modsatte fanlejr. Iført en Judge-trøje og Yankees-kasket brast drengen omgående i gråd og omfavnede den storsindede Blue Jays-fan.

Et smukt øjeblik, der også blev kommenteret af Aaron Judge efter kampen:

- Det er dét, der gør den her sport så speciel, sagde Judge, der ifølge MLB.com hørte om episoden i omklædningsrummet efter kampen.

- Det betyder ingenting, hvilken trøje man har på. Alle er fans, og alle elsker den her sport. Jeg bliver nødt til at se den video. Det er et specielt øjeblik.

New York Yankees' Aaron Judge måler hele 201 cm og er blevet valgt til årets all-star hold tre gange i karrieren. Foto: John E. Sokolowski/Ritzau Scanpix

Den godhjertede Blue Jays-fan hyldes i diverse amerikanske medier, bl.a. Fox News, USA Today og HuffPost.

Du kan se den rørende episode i videoen over artiklen.

Ud over den fornemme souvenir kan drengen samtidig juble over, at New York Yankees endte med at vinde kampen 9-1 og nu er oppe på 11 sejre i streg.