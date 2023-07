Romantik i luften? Stjerner spiser middag sammen

Sangerinden Shakira og NBA-stjernen Jimmy Butler blev onsdag aften set sammen på en restaurant i London, og det har straks fået medier til at spekulere i, om de to stjerner dater

Der skal ikke meget til at antænde dating-rygter blandt kendte, og slet ikke når det involverer verdensstjerner som Shakira og Jimmy Butler.

Netop de to blev nemlig onsdag aften set på en restaurant i London, hvor de spiste middag sammen.

Det skriver PageSix.

De blev set ankomme til restauranten med få minutters mellemrum og forlod den på samme måde.

Ifølge det samme medie begyndte Butler og Shakira at følge hinanden på Instagram, efter Grammy-vinderen havde været i Miami for at se Jimmy Butler og Miami Heat spille.

Shakira blev fulgt ud til sin bil af Butlers sikkerhedsvagter. Foto: SplashNews.com/Ritzau Scanpix

Historien er gået vidt omkring og pryder flere medier, hvilket ikke er overraskende, da der specielt i Shakiras datingliv bliver fulgt grundigt med i offentligheden efter hendes noget opsigtsvækkende brud med den tidligere FC Barcelona-stjerne Gerard Pique.

Hænger ud i London

Hvis man skulle tro, at Jimmy Butler blot havde taget turen til London for at spise middag med den columbianske verdensstjerne, tager man fejl.

Den 33-årige amerikaner var nemlig også at finde i Carlos Alcaraz' boks i kvartfinale-kampen mellem Alcaraz og Holger Rune ved Wimbledon.

Læs mere om det her: