Rousey var et bæst - nu er hun stjernen i ny sport

Spekulationerne om Ronda Rouseys fremtid er slut - den tidligere UFC-stjerne skal fremover være wrestler på fuld tid.

Det har WWE bekræftet, og det satte Rousey selv en tyk streg under, da hun natten til mandag dansk tid gik på scenen under WWE's legendariske Royal Rumble.

Publikum i Wells Fargo Arena i Philadelphia havde ellers håbet, at den tidligere UFC-verdensmester kunne blive præsenteret som den sidste af de 30 deltagere, der en efter en blev lukket ind i ringen. Men de måtte vente lidt.

For da Asuka kunne kåres som vinder af Royal Rumble, gjorde Rousey pludselig sin entré.

Uden at mæle et ord gik hun op i ringen og pegede på det store Wrestle Mania-banner i arenaen - som for at indikere, at hendes første store optræden i WWE-regi bliver Wrestle Mania 34 i april.

I øvrigt kom hun til ringen i et outfit, mange wrestling-fans kan nikke genkendende til.

Den genkendelige læderjakke og den hvide T-shirt med ordet 'Ronda' lignede umiskendelig det kostume, legendariske 'Rowdy' Roddy Piper benyttede sig af.

30-årige Rousey fik i sin UFC-karriere tilnavnet 'Rowdy', som hun dog ikke var meget for at benytte. Udelukkende for ikke at støde Roddy Piper. Piper gav dog Rousey sin velsignelse til at benytte navnet, og de to var derefter venner, indtil Pipers alt for tidlige død i 2015.

WWE afslørede i et klip, at jakken rent faktisk var Roddy Pipers, da Rousey efter en foto-seance gav den tilbage til Pipers søn, Colton Toombs, som også fik et knus med på vejen:

EXCLUSIVE: @RondaRousey poses for her first official @WWE photo shoot and returns her jacket to Colton Toombs, the son of WWE Hall of Famer "Rowdy" Roddy Piper. #RoyalRumble pic.twitter.com/ysKNC0tVRX — WWE (@WWE) January 29, 2018

På trods af, at hun nu er fuldtids WWE-kæmper, så føler hun ikke nødvendigvis, at hun er stoppet i UFC-regi. Det sagde hun efterfølgende i et interview med ESPN.

- Det er, hvad alle andre tilsyneladende siger. Jeg mener ... jeg stoppede aldrig i judo (hun begyndte som judo-kæmper og har en OL-bronze fra 2008, red.). Men hvis det er, hvad I gerne vil tro, så...

- Det eneste, jeg bekymrer mig om lige nu, er at dedikere 100 procent af min tid til wrestling. Og hvad så folk end kalder det, så må de gøre det, siger Ronda Rousey.

