Runder 100 dage i russisk fængsel: Få hende hjem!

Den amerikanske basketball-stjerne Brittney Griner har nu siddet varetægtsfængslet i Rusland i over 100 dage. Nu reagerer hendes basketball-kollegaer på ny

En af verdens bedste kvindelige basketball-spillere har nu siddet varetægtsfængslet i Rusland i over 100 dage.

Brittney Griner blev den 17. februar tilbageholdt i Rusland, efter der blev fundet cannabis-olie i hendes bagage, da hun var på vej ind i landet for at mødes med hendes 'off-season' klub UMMC Ekaterinburg.

Den 31-årige amerikaner har nu rundet 100 dage i den russiske varetægt, og det har på ny fået en lang række stjerner til at reagere på sociale medier, der kræver Griners frihed tilbage.

Også WNBPA 'The Women's National Basketball Players Association' har reageret ovenpå på 100-dagen for Griners fangeskab.

'Vi opfordrer alle til at bruge deres sociale medier, ligegyldig størrelse, til at bringe opmærksomhed på hendes (Brittney Griner) fejlagtige tilbageholdelse, så Cherelle (Brittney Griners kone) kan få et møde med Præsident Biden, så vi kan få vores søster hjem', skriver de i en udmelding.

Tidligere på måneden udtalte det amerikanske udenrigsministerium, at de mente, at Griner blev uretmæssig tilbageholdt af de russiske myndigheder, og de arbejder hårdt på at få basketball-stjernen hjem.

Det forventes, at Griner forbliver varetægtsfængslet indtil en høring i retten den 18 juni.

Til den tid vil Griner have tilbragt fire måneder i den russiske varetægt.

