Rusland frikender Putin-darling

Den Russiske Olympiske Komité har fredag frikendt kunstskøjteløberen Kamila Valieva, der ellers var testet positiv for et forbudt stof

Er der nogen, de russiske atleter kan regne med, er det det russiske antidopingagentur, RUSADA.

Her har man det nemlig med at kigge så grundigt på alle sager, at man til sidst slet ikke kan se sagen. Og nu har man gjort det igen.

Denne gang i tilfældet Kamila Valieva, der for mere end et år siden afleverede en dopingprøve, som indeholdt det forbudte middel trimetazidin.

Den nu 16-årige russer bedyrede naturligvis sin uskyld og påstod, at hun var kommet til at tage sin bedstefars hjertemedicin i stedet for en almindelig smertestillende pille. En forklaring - men ikke en gyldig grund.

Og dog.

For RUSADA har altså nu vendt og drejet sagen - i øvrigt så længe, at Det Internationale Antidopingagentur, WADA, måtte rykke dem for en dom - og konklusionen er klar: Valieva har indtaget stoffet, men ikke forsætligt og ikke som følge af sjusk, og hun skal derfor ikke have karantæne ud over den dag, hvor hun blev testet.

Det fremgår af en erklæring fredag på WADA's hjemmeside.

Her fremgår det også, at WADA tilsyneladende ikke er helt tilfreds. Som udgangspunkt havde WADA indstillet, at Valieva blev idømt en karantæne på fire år, og understreger nu, at 'agenturet er bekymret over afgørelsen 'ingen fejl eller sjusk' og vil ikke tøve med at benytte sin ret til at appellere til CAS (Sportens appeldomstol, red.)'.

RUSADA's beslutning falder nok i god jord i Kreml. I hvert fald har præsident Putin ved flere lejligheder talt godt om Valieva og faktisk også frikendt hende og bagatelliseret doping-forseelsen.

- Hun har gennem sit arbejde bragt sporten op på et niveau, hvor det er ægte kunst.

- Den slags perfektion kan man ikke opnå på uærlig vis ved hjælp af præparater eller manipulation. Vi ved alle, at der ikke er behov for supplerende præparater i kunstskøjteløb, sagde Putin for et lille år siden.

Kendelsen betyder, at Valieva kan beholde sin OL-guldmedalje fra Beijing, som hun modtog som del af det russiske hold. Hun kan også beholde den guldmedalje, hun skøjtede sig til som solist ved EM i Tallinn i januar - med mindre altså, at kendelsen bliver appelleret til CAS og omstødt.