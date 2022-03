Russisk atlet forarger med krigssymbol

Den russiske gymnast Ivan Kuliak stillede op på et World Cup-podie med et symbol på sit bryst, der støtter den russiske invasion af Ukraine

Russiske atleter har det med at holde aldeles lav profil i disse tider.

Stort set ingen ønsker at blive sat i forbindelse med den russiske invasion af Ukraine - eller også ved de, at de skal holde deres mund, hvis de sympatiserer med Putin-styret.

Det sidste var i hvert fald ikke tilfældet for Ivan Kuliak.

Den 20-årige gymnast fik lørdag ved World Cup-stævnet i Doha i Qatar kæmpet sig på podiet i barren, og da der skulle uddeles medaljer, valgte han at troppe op til ceremonien i en dragt med et 'Z' på brystet.

Det lyder måske ikke så galt, men det 'Z' er faktisk det symbol, de russiske soldater sætter på deres køretøjer. Det står for 'Za pobedy', der betyder 'for sejr' og er en stærk nationalistisk markering på linje med briternes V-tegn under anden verdenskrig.

Markeringen var ikke blot kontroversiel i sig selv - den blev også forstærket yderligere af, at ukrainske Illia Kovtun vandt disciplinen, og at de to poserede ved siden af hinanden på præmieskamlen.

Russiske soldater bruger tegnet 'Z' som en opmuntring. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix

Den aktion har ikke uventet mødt kritik - ikke mindst fra ukrainsk side.

Således har den ukrainske gymnast Oleg Verniaiev langet ud efter Kuliak på Instagram:

'Nu må I lige have mig undskyldt, men lad ikke russerne hævde, at sport og politik er adskilt.'

'Tillykke til vores ven. Alt er som det skal være. Ære til Ukraine!' skrev Verniaiev.

Den Internationale Gymnastikunion, FIG, har søndag bebudet, at den vil åbne en disciplinærsag mod Kuliak for hans 'chokerende opførsel'.

Det er tidligere besluttet, at alle gymnaster, officials og dommere fra både Rusland og Belarus ikke må deltage i FIG-konkurrencer fra mandag 7. marts.