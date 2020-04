Russisk stjerne: - Fortryder erotiske billeder

Russiske Yulia Kanakina er godt på vej frem på den internationale vintersportsscene.

Kanakina skiftede en lovende balletkarriere ud med den noget mere farefyldte sport skeleton, da hun var yngre, og siden har karrieren taget fart.

I Skeleton kører man i en slæde ned over en isbane, og skeleton-udøverne kører på maven og med hovedet forrest. Dermed tager man maksimal risiko for at få den hurtigste tid.

Der er fuld fart på Yulia Kanakina. Her under en konkurrence i Calgary i fjor. Foto: Jeff McIntosh/Ritzau Scanpix

Yulia Kanakina sluttede i top 15 i World Cuppen i den forgangne sæson - det til trods for, at hun var rædselsslagen for at træne skeleton til at begynde med.

- I Krasnoyarsk havde vi en bane med tre store kurver. Jeg kørte nedad med 15 km/t og bad hele vejen om at nå målstregen. Men til sidste vænnede jeg mig til det. Jeg er ikke bange længere, siger den 24-årige skeleton-kører til rt.com.

Yulia Kanakina er blevet en stjerne i Rusland, og en del af hemmeligheden kan være hendes flittige opslag på de sociale medier, hvor hun deler ud af billeder af sig selv - både til træning og i mere private situationer.

Den 24-årige skønhed afviser dog, at hun nogensinde vil dele billeder for at øge sin popularitet.

- Jeg elsker skønheden ved kvindekroppen - og mandekroppen også. Hvis et billede ikke er vulgært, hvorfor så ikke dele det? Jeg er tilfreds med min krop, og jeg kan lide at tage billeder. Jeg kan sagtens beundre andre pigers billeder, hvor de viser deres krop frem, siger Yulia Kanakina.

Skeleton-køreren, der vandt junior-VM i 2017, afslører for rt.com, at hun én gang tog del i en erotisk fotosession, men hun har fortrudt lige siden. Hun har afvist alle forespørgsler fra mandeblade siden da.

Yulia Kanakina har i skrivende stund små 55.000 følgere på Instagram.

