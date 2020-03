Rystende dopingsag har ramt USA

Et omfattende netværk bestående af 27 personer er tiltalt for at have dopet og skadet væddeløbsheste i USA

'Vores værste frygt er desværre blevet bekræftet i dag. Alle dem, som elsker heste-idrætten, og alle de idrætsudøvere, som arbejder med heste til daglig, bør være rasende. Vi er alle rystede', skriver den amerikanske antidoping-chef Travis Tygart i en officiel udtalelse.

Alt i alt er 27 personer blevet tiltalt for doping af væddeløbsheste.

Det skriver New York Times.

Blandt de tiltalte er trænere og dyrlæger, der skulle have dopet og skadet væddeløbsheste i det skjulte gennem en længere periode.

'Tiltalen viser, at doping i hestevæddeløb er udbredt, og det i sidste ende er hestene og publikum, det går ud over', skriver antidoping-chefen.

De involverede prøvede at forberede slutresultaterne for at sikre sig præmie-penge på baner i forskellige stater i USA. Jason Servis, der er træner for fuldblodshesten Maximum Security, er blandt de 27 tiltalte. Netop denne væddeløbshest regnes som en af de bedste i verden og har indkasseret mange trofæer.

'Det rette at gøre er at fjerne ræven, som vogter hønsehuset og sørge for, at det er et uafhængigt antidoping-organ tilstede for at beskytte sportens integritet og hestenes sikkerhed', understreger Travis Tygart, der i øvrigt var manden, der fik Lance Armstrong endeligt dømt for hans mangeårige dopingmisbrug.

Hestevæddeløb i De Forenede Stater har en lang historie med trænere, som tidligere har gjort brug af dubiøse metoder for at forberede hestenes præstationer. For eksempel er det tidligere blevet påvist brug af hjertemedicin og steroider. Mangelfulde klare retningslinjer har gjort, at hestevæddeløb i USA regnes for et af de farligste sportsgrene i landet, skriver New York Times.

