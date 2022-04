Så rig er Putins elskerinde

Russiske Alina Kabaeva er ikke kun kendt for at være Vladimir Putins elskerinde - hun har også samlet sig en pæn lille formue

Det har været en offentlig hemmelighed i mange år, at den russiske præsident, Vladimir Putin, har et forhold til den tidligere gymnast og olympiske guldvinder Alina Kabaeva.

Det havde han under og efter sit ægteskab med Ludmilla Putin, der stoppede i 2013.

Faktisk går vedholdende rygter på, at Vladimir Putin er far til 38-årige Kabaevas tre børn - i hvert fald de tvillinge-døtre, der kom til verden i 2015 og som siden Ruslands invasion af Ukraine har været flygtet med Kabaeva til Schweiz.

Der kommer de nok ikke til at mangle noget. For hendes forhold til Putin har været særdeles lukrativt for hende.

Ifølge den engelske avis Mirror er hendes formue opgjort til at være 68 millioner kroner. De fleste af dem står på bankbogen med god hjælp fra præsidenten.

Hun skabte sig en politisk karriere, da hun i 2005 som 22-årig blev udpeget af Putin til at sidde i Ruslands Civic Chamber, der kigger den russiske lovgivning efter i sømmene.

Det brugte hun som springbræt til to år efter at blive valgt i parlamentet, Dumaen, hvor hun sad frem til 2014. Her blev hun udpeget som bestyrelsesformand i National Media Group, der er Ruslands største medievirksomhed.

En udnævnelse, der blev kritiseret bredt, da Kabaeva dels ingen erfaring havde og dels fik en tårnhøj løn. Men forholdet til Putin - selvom det ikke var officielt - kombineret med status som darling i Rusland gjorde hende altså urørlig.

I sin karriere som rytmisk gymnast vandt hun i 2004 olympisk guld, mens hun fire år tidligere vandt bronze. Desuden har hun ni VM-guld, tre VM-sølv og to VM-bronze, selvom hun var udelukket i to år på grund af doping.

Som aktiv gymnast hørte Alina Kabaeva til blandt de bedste. Hun har endda opfundet et element, der den dag i dag blot bliver kaldt en 'Kabaeva'. Foto: Andrea Comas/Reuters/Ritzau Scanpix

