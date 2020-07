Sælger for 26 millioner

Der er kommet et hus til overs, så Caroline Wozniackis mand, David Lee, er på markedet for at sælge.

Den danske tennisdronnings husbond har udbudt sit hus i St. Louis, og prisen er 3,9 millioner dollars - svarende til 25,7 millioner danske kroner.

David Lee voksede op i Missouris næststørste by, men nu har han altså ikke længere brug for palæet, der ligger i forstaden Ladue.

Huset, der er opført i 2004, er over 900 kvm, og grunden 4000 kvm.

Ejendommen har fem soveværelser, fem badeværelser, en hjemmebiograf, billiardrum, træningscenter samt pool.

- Ingen detalje er overset i dette spektakulære hjem, skriver ejendomsmægler Laura McCarthy.

Se billederne her 1 af 8 Foto: Laura McCarthy Real Estate 2 af 8 Foto: Laura McCarthy Real Estate 3 af 8 Foto: Laura McCarthy Real Estate 4 af 8 Foto: Laura McCarthy Real Estate 5 af 8 Foto: Laura McCarthy Real Estate 6 af 8 Foto: Laura McCarthy Real Estate 7 af 8 Foto: Laura McCarthy Real Estate 8 af 8 Foto: Laura McCarthy Real Estate

37-årige David Lee stoppede sin aktive karriere som basketballspiller i 2017, men har altid haft godt tjek på det med penge.

Hans farfar gjorde familien rig, da han solgte sit firma, men David Lee ønskede at gøre kritikerne til skamme og skabe sin egen karriere.

I basketball-karrieren blev han berømt for sin arbejdsmoral, som var ekstra påskønnet, da han jo ikke havde samme incitament til at arbejde hårdt som folk fra fattigere kår.

I dag er han dybt involveret i firmaet Top Sail, som sidste år skovlede penge ind. Læs mere her

Se også: Sådan har du aldrig set Wozniacki: Giraf-model for veninden

Wozniacki fik fat i en Oscar

Se også: Legendens nøgenbillede deler vandene

Se billederne her: Vonn for fræk til USA