Sætter NBA-rekord

Der blev scoret fra distancen som aldrig før, da Milwaukee Bucks natten til onsdag storsejrede over Miami Heat i verdens bedste basketball-liga, NBA.

Bucks ramte således på 29 forsøg fra trepointslinjen. Det er ny rekord for antal ramte treere af ét hold i en NBA-kamp.

Rekorden var med til at sikre Bucks en sikker sejr på 144-97.

Dermed fik holdet samtidig revanche for sidste sæsons slutspil. Her overraskede Miami ved at besejre Bucks, der ellers havde vundet flest kampe af alle i grundspillet og dermed var topseedet i Eastern Conference.

I opgøret, der natten til onsdag dansk tid blev spillet i Miami, stod nyerhvervelsen Jrue Holiday for i alt seks trepointsscoringer for Bucks. Holiday er skiftet fra New Orleans Pelicans forud for denne sæson.

Khris Middleton blev topscorer for Bucks med 25 point. Han sænkede fire treere på fem forsøg i løbet af opgøret.

De 29 ramte trepointsforsøg overgår den hidtidige rekord, der lød på 27 ramte treere. Den blev sat af Houston Rockets i april 2019.

Bucks brugte 51 forsøg på at sætte rekorden.

Sejren sender Milwaukee-holdet op på to sejre og to nederlag i sæsonen. Heat har vundet en kamp og tabt to.

Der blev spillet en lang række NBA-kampe natten til onsdag.

Blandt andet vandt Golden State Warriors 116-106 over Detroit Pistons. Dermed har Warriors vundet to kampe og tabt to indtil videre.

Warriors vandt NBA-mesterskabet i 2015, 2017 og 2018, men havde det svært seneste sæson og var også ramt af en række skader.

Profilen Stephen Curry er tilbage i denne sæson og stod for 31 point i sejren natten til onsdag. Han scorede blandt andet på fem af ni trepointsforsøg.