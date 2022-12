Sætter ord på løsladelsen: - Hun er i god behold

Brittney Griner blev torsdag løsladt efter ti måneder i russisk varetægt, og nu sætter Joe Biden ord på hele sagen, hvor han også forsikrer alle, at Griner har det godt

Brittney Griner er langt om længe en fri kvinde.

Den dobbelte OL-guldvinder har indtil torsdag tilbragt ti måneder i russisk varetægt, efter hun blev dømt for at forsøge at smugle ulovligt cannabis-olie ind i Rusland.

Torsdag indgik USA og Rusland en bytteaftale, der sendte Griner til USA og våbenhandleren Viktor Bout til Rusland.

Dømt i Rusland: Nu slipper hun fri

Den amerikanske præsident, Joe Biden, var tilfreds med byttehandlen og forsikrede, at Griner var i god behold.

- De seneste måneder har været et helvede for Brittney.

- Jeg er glad for at kunne sige, at Brittney er i god behold. Hun er lettet og kan endelig vende hjem.

- Hun har mistet mange måneder af sit liv og er blevet udsat for unødvendige traumer. Derfor har hun brug for ro og tid sammen med sine tætteste til at komme sig.

Det skriver CNN.

Brittney Griner måtte sætte sin karriere på pause i ti måneder. Foto: Alexander Zemlianichenko/Ritzau Scanpix

Taknemmelig kone

Brittney Griners kone, Cherelle Griner, der har gennemgået ekstreme følelsesmæssige rutschebane-ture de seneste ti måneder, var ikke overraskende en meget lettet kvinde.

- Jeg er overvældet med følelser lige nu, men den vigtigste følelse, jeg har lige nu. er enorm taknemmelighed for præsident Biden og hele hans administration.

Cherelle Griner og Joe Biden hånd i hånd ved dagens pressemøde. Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Hård forhandling

Brittney Griner er ikke den eneste amerikaner, der er havnet i russisk varetægt.

Også Paul Whelan, der er tidligere medlem af US Marine, sidder fængslet i Rusland for spionage, og forhandlingsteamet kæmpede hårdt for at få Whelan løsladt i samme ombæring, men det var slet ikke en mulighed ifølge Biden.

- Vi har ikke glemt Paul Whelan, som er blevet uretfærdigt tilbageholdt i Rusland i flere år. Det var desværre ikke en mulighed for USA at få Paul hjem i denne ombæring. Af helt uforståelige grunde behandler Rusland Pauls sag anderledes end Brittneys.

Biden forsikrer dog amerikanerne og Whelans familie om, at de aldrig vil give op i håbet om at få ham løsladt.

