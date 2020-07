Sætter vild verdensrekord

Måske lyder et løft på 95,50 kg. ikke af meget.

Men når man løfter det udelukkende med sine to lillefingre, så er der pludselig tale om en utrolig præstation.

Polske Dariusz Slowik med danske rødder satte ny verdensrekord i netop den disciplin, da han formåede at løfte dette med en almindelig vægtstang, som vi kender det fra almindelig vægtløftning. Dermed kan han nu blære sig med, at han har verdens stærkeste lillefingre.

Rekorden blev sat 14. november 2019, men først for nylig er rekordforsøget blevet godkendt af Guinness Rekordbog, der varetager en masse forskellige verdensrekorder. Inden da lød den hidtidige rekord på knapt 89 kg.

Ekstra Bladet har talt med Dariusz Slowik, der mener, at alt kan lade sig gøre, hvis man bare tror nok på det selv.

- Alle har et talent. Denne rekord er jo blevet slået tre-fire gange. Så tænkte jeg bare, at det kunne jeg da godt gøre, og så prøvede jeg at løfte 30 kg. og følte, at det var tungt.

- Så begyndte jeg at træne, og efter to år fik jeg lyst til, at jeg skulle gå efter at have den stærkeste lillefinger i verden. Det lyder måske åndssvagt, men det var også for at være lidt anderledes, siger Dariusz Slowik til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Dariusz Slowik løfter 95 kg. med sin lillefinger og sætter verdensrekord. Foto: Dariusz Slowik

Dariusz Slowik er ikke hvem som helst. Han har boet i Danmark, siden han var ti år gammel. Han har gennem det meste af sit liv dyrket atletik, hvor han blandt andet trænede med Joachim B. Olsen.

I favoritdisciplinen diskoskast blev han i 1998 dansk mester, og generelt føler 42-årige Dariusz Slowik sig som dansker.

- Jeg har jo boet her, siden jeg gik i 5. klasse. Jeg er vokset op her. Det er en lang historie, men jeg stillede jo op sammen med Joachim (Joachim B. Olsen, red) engang, så det er klart, at jeg jo føler lidt, at jeg er dansk, siger Dariusz Slowik.

Donerer penge ved forsøg

Og så tænker du måske, hvordan man i al verden kommer på den idé, at man vil sætte verdensrekord i flest løftede kilo med sine to lillefingre.

Forklaringen er dog ganske logisk. Der er nemlig et helt specielt formål for Dariusz Slowik.

- Det er selvfølgelig altid fedt at være i Guiness Rekordbog, men jeg gør det her for at være med til at samle penge ind til kræftramte børn. Jeg har samlet penge ind i både Canada, USA og Danmark, og jeg har samlet op mod 100.000 dollars (650.000 danske kr.) i de seneste 15 år. Det er derfor, at jeg gør det her, siger Dariusz Slowik.

Derfor er det heller ikke første gang, at han sætter netop en verdensrekord. Tilbage i 2016 ved et Open By Night-arrangement i Hornslet satte han nemlig verdensrekord. Dengang løftede han i alt ti ton fordelt på 210 gange med 50 kg på hver arm i bænkpres på en time.

Dariusz Slowik har dog ikke tænkt sig at hvile på laurbærrene, selvom han nu indtager verdensrekorden med sine stærke lillefingre. Han vil nemlig op over de magiske 100 kg. i disciplinen, fortæller han.

Om rekorden vil blive forbedret, vil tiden vise.

