Sagsøger fem-årigs familie: I har fejlet som forældre!

Efter at en lille pige tegnede med kridt på basketball-legendens Scottie Pippens hus, har han valgt sagsøge hende og familien

En fem-årig pige har fået sine forældre i fedtefadet, efter at hun tegnede med kridt på et eksklusivt palæ i Fort Lauderdale i Florida.

Palæet tilhører ingen ringere end NBA-Hall of Famer og Chicago Bulls-legende Scottie Pippen, der vil gå rettens vej for at få erstatning.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt Fox News, Daily Beast og Miami Herald.

Af retsdokumenterne, som flere af medierne har fået aktindsigt i, oplyses det, at Pippen kræver i omegnen af 730.000 kroner i godtgørelse for pigens kreative udfoldelse.

Familien boede til leje i stjernens hus.

Samtidig fremgår det, at den seksdobbelte NBA-vinder beskriver, at forældrene til pigen har 'fejlet som forældre', og at hun 'skamferede dele af ejendommen'.

Familiens hus blev smadret af orkanen Irma i 2017, hvorfor de har lejet sig ind hos Pippen. Forud for indflytningen havde de betalt et depositum på cirka 330.000 kroner, hvilket ikke dækker, hvad Scottie Pippen søger erstatning for.

I retdokumenterne står der videre, at skabe og skuffer var blevet smadret, mens dyr havde fået lov til at urinere, 'hvor de havde lyst til det'.

Ifølge de amerikanske medier erkender familien, at der er blevet udført en del skade på boligen, men slet ikke i samme omfang, som Pippen beskriver det.

