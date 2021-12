Scorer det største landstrænerjob

USA's basketballstjerner skal i de kommende år trænes af en af NBA's helt store trænerprofiler.

Det amerikanske basketballforbund meddeler på sin hjemmeside, at Steve Kerr, der er cheftræner for Golden State Warriors, er udnævnt som ny mand i spidsen for landsholdet fra 2022 til og med 2024.

Mark Few, Erik Spoelstra og Monty Williams bliver assistenter på holdet, som skal forsøge at få succes ved VM i 2023 og OL i 2024.

- Jeg er yderst beæret og ydmyg ved tanken om at repræsentere vores land som cheftræner for USA's basketherrers landshold, siger han.

- Det er en spændende mulighed, og jeg ser frem til udfordringen, lyder det fra den 56-årige træner.

Både som spiller og træner har Kerr haft stor succes.

Foto: Mary Schwalm/Ritzau Scanpix

Som en del af stærke hold i Chicago Bulls og San Antonio Spurs vandt han fem mesterskaber som aktiv i perioden 1996-2003.

Siden 2014 har han haft ansvaret for det stjernespækkede Golden State Warriors-hold, og det samarbejde har været en stor succes.

Warriors vandt NBA-mesterskabet i 2015, 2017 og 2018, og Kerr blev selv udnævnt som årets træner i ligaen i 2016.

Efter et par svære sæsoner har Warriors genfundet sit høje niveau i 2021, hvor holdet anført af Stephen Curry har vundet 24 af 30 kampe. Det rækker foreløbig til en andenplads i Western Conference.

USA har vundet guld ved de seneste fire udgaver af OL og ved syv af de seneste otte.

Ved sommerlegene i Tokyo skaffede amerikanerne guld med en finalesejr over Frankrig.