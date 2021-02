Scorer vanvittig formue på børsen

Skak-verdensmester Magnus Carlsen har siden børs-introduktionen for fire måneder oplevet en kursvækst på 50 procent for sin skak-app, Play Magnus

Magnus Carlsen har ikke ligget på den lade side under corona-nedlukningen.

Den 30-årige nordmand spiller med i alle de online-turneringer, han kan, og han har såmænd også selv arrangeret nogle.

Og så tjener han mange penge.

Det har dog som sådan ikke krævet den store indsats fra skak-verdensmesteren. For det er primært det børsnoterede selskab bag hans skak-app, Play Magnus, der er den helt store motor.

Selskabet, Play Magnus Group, kom på børsen i oktober, og allerede der tjente Magnus Carlsen store penge. Hans aktiepost på ti procent var dengang 75 millioner danske kroner værd - ikke dårligt for en investering på ca. 80.000 kroner.

Nu har aktien så været i handlen i fire måneder, og det er kun gået en vej for kursen: op. Faktisk med 45 procent.

Det betyder, at Magnus Carlsen nu har aktier for ca. 110 millioner danske kroner i firmaet - eller har haft en månedsløn på 8,75 millioner kroner uden egentligt at gøre noget for det.

For Magnus Carlsen har ladet andre om at styre selskabet, der senest har opkøbt et hollandsk skak-forlag og -magasin, New In Chess.

Ny i skakverdenen er Magnus Carlsen på ingen måde, men alligevel har resultaterne på det seneste ikke levet op til hans normale standard.

Fire turneringer i træk har været skuffende for den ellers så suveræne nordmand, og norske VG foretog for nyligt en opgørelse af hans opgør siden 30 årsdagen 30. november, og den viste, at Magnus Carlsen meget atypisk faktisk havde tabt flere opgør, end han havde vundet.

Magnus Carlsen skulle have forsvaret sin VM-titel for fjerde gang. Men på grund af corona-pandemien er det udsat til slutningen af året, hvor det skal afholdes i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater.

De skal redde Vejles fremtid

Eksperten afslører: Ham har de færreste på radaren

Bankmandens Brøndby-hemmelighed

--------- SPLIT ELEMENT ---------