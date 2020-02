Se holdkammeraterne hylde Kobe

Se galleriet i bunden af artiklen

NBA-klubben Los Angeles Lakers spiller fredag aften lokal tid (lørdag tidlig morgen dansk tid) første kamp, siden basketball-legenden Kobe Bryant og hans 13-årige datter døde søndag i et helikopterstyrt.

For at mindes den tidligere Lakers-spiller har klubben taget en række initiativer. Det skriver klubben på Twitter.

Lakers har printet et rundt logo på spillertrøjerne med Bryants initialer, KB, mens spillerne bærer Nike-sko med Bryants underskrift under kampen.

På tilskuerpladserne pryder gule Bryant-trøjer. I den ene side af arenaen bærer trøjerne spillernummeret 8, mens den anden har nummer 24. Begge numre spillede Bryant i for Lakers.

Desuden vil der være én tilskuerplads med en sort spillertrøje med nummeret to, hvilket var Bryants datter, Gianna Bryants, nummer, når hun spillede.

Kampen blev indledt af den amerikanske sanger Usher, der fra en mørkelagt sal, kun oplyst af lys fra tændte lommelygter på telefonen, hyldede basketball-ikonet.

Lagde blomster for de døde

Lakers og Staples Center havde forinden kampen bedt fans uden billet til kampen om at blive hjemme.

Alligevel var hundredvis af fans mødt op for at lægge blomster og hilsner for at hædre Kobe Bryant og de otte andre, der døde i søndagens helikopterulykke i byen Calabasas.

Efter Bryants død aflyste NBA rivalopgøret mellem de to Los Angeles-klubber, Lakers og Clippers, der skulle være spillet i Staples Center tirsdag, med henvisning til behovet for at sørge.

Lakers-træner Fran Vogel har i denne uge sagt, at tragedien har bragt spillerne endnu tættere på hinanden.

Klubbens stjernespiller LeBron James har desuden fået en tatovering for at mindes Bryant med ordene 'Mamba 4 Life' med henvisning til Bryants kælenavn, Mamba.

- Jeg er fuldstændig knust og ødelagt, skrev James på Instagram mandag.

Kobe Bryant blev 41 år. Han spillede i hele sin karriere for Los Angeles Lakers, indtil han stoppede i 2016.

I løbet af sin 20-årige karriere, som begyndte i 1996, vandt Kobe Bryant fem NBA-mesterskaber. Han spillede 1346 kampe i NBA.

Kampen mod Portland Trail Blazers tidligt lørdag morgen dansk tid endte i øvrigt med et nederlag på 119-127 for Los Angeles Lakers.

Lakers-ejerens tårevædede farvel til Kobe

Bryder tavsheden efter tabet af Kobe Bryant og datter

Tragedier på stribe: Stjernerne der styrtede i døden