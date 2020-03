Seksuelt udstillet: Ville gøre det igen

Den australske fodboldspiller Tayla Harris blevet kæmpe samtaleemne verden over, da hun sidste år blev fotograferet under en kamp. Billedet blev overdænget med seksuelle kommentarer, men hovedpersonen afviger ikke fra at gøre lignende igen

Tayla Harris blev sidste år hovedperson i en sag, der havde med alt andet end hendes sin rolle som aktør i australsk fodbold at gøre.

Situationen endte sågar med at gå verden rundt.

Hele balladen startede, da Tayla Harris scorerede første mål i en kamp sidste år for sin klub. Det blev foreviget af fotografen Michael Wilsson, der knipsede et billede af hende, lige efter hun havde skudt bolden afsted.

Det var der egentlig ikke noget ekstraordinært ved. Men det, der skete efterfølgende, var slet ikke kutyme. Channel Seven, der har rettighederne til australsk fodbold, delte nemlig billedet på deres Facebook-side.

Det medførte, at opslaget blev kommenteret for alt andet end Tanya Harris atletiske evner. Primært fra mænd, der kommenterede billedet med seksuelle bemærkninger.

Channel Seven tog konsekvensen, og slettede billedet fra deres Facebook-side.

Det blev bemærket af Harris, der havde en besked på Twitter til de, der ikke kunne opføre sig anstændigt på internettet.

Hun blev siden bakket op af kvindelige sportsudøvere fra hele verden, der kunne fortælle, at Tayla Harris situation ikke var enestående.

Here’s a pic of me at work... think about this before your derogatory comments, animals. pic.twitter.com/68aBVVbTTj — Tayla Harris (@taylaharriss) March 19, 2019

Den australske fodboldspillers tweet blev det mest læste i Australien i 2019.

I et interview med CNN fortæller Tayla Harris nu, hvordan det har været at blive et symbol i kampen for ligestilling og et symbol for trodsighed.

- Hvis mit eksempel kan hjælpe nogen på en eller anden måde, så vil jeg med glæde gå igennem det hele igen. Jeg vil helst være fri, men jeg har fået så mange fantastiske beskeder. Det har været en øjenåbner af en oplevelse, fortæller Tayla Harris til CNN Sport.

- Jeg elsker, når en mor, en ung datter eller søn fortæller mig, at de takker mig for den kamp, jeg valgte at tage sidste år, siger den nu 22-årige stjerne.

Den kamp gjorde hende populær. Også på de sociale medier. Med lynfart. På en enkelt nat giv hun fra fra at have 20.000 Twitter-følgere til at have 60.000.

- Surrealistisk og en rutchebanetur, beskriver Tayla Harris selv perioden som.

- Det meste var positivt. Men jeg måtte også tjekke med mig selv og være sikker på, at det her var noget, jeg var okay med. For det var virkelig en travl og konfronterende uge, uddyber Tayla Harris.

Sagen kom i Australien også helt op til øverste myndighed. Nemlig Premierministeren. Han støttede Tayla Harris i sin sag, og udtrykte stor sympati for den atletiske piges indsats for at råbe op om problemet.

Harris gjorde da også meget ud af at være meget præcis i sine udtalelser.

- Det vigtigste for mig var, at min udmelding ikke kunne blive misforstået. Så jeg gjorde alt for at udtale mig klart og tydeligt om denne problemstilling, fortæller Tayla Harris.

Hun er en pige med mange talenter. Hun spiller nemlig ikke kun australsk fodbold og begår sig med succes på de sociale medier. Hun er også professionel bokser, når der holdes pause i den australske fodboldliga. Indtil nu har hun bokset syv kampe og vundet seks.

