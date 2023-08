Simone Biles tager publikum med storm

Gymnastikstjernen Simone Biles triumferer i sit comeback til sporten efter to års pause.

Den 26-årige amerikaner har natten til søndag dansk tid vundet mesterskabet U.S. Classics, der finder sted i delstaten Illinois.

Biles imponerede publikum med en præstation, der af nyhedsbureauet AFP beskrives som betagende.

Hun fik en samlet score på 59,100 point af dommerne.

Et af de spring, som Biles gennemførte, er ifølge nyhedsbureauet Reuters så svært, at det aldrig før er blevet udført af en kvindelig gymnast.

- Det varmer mit hjerte, at jeg kom ud til konkurrencen og fik en så god modtagelse. Støtten var helt særlig for mig, for jeg var lidt nervøs for at skulle konkurrere igen, siger Simone Biles efter triumfen.

Det er to år siden, at den verdenskendte gymnastikstjerne chokerede verden ved at trække sig fra flere konkurrencer under OL i Tokyo for at tage sig af sit mentale helbred.

Lørdag var Simone Biles for første gang i to år tilbage ved et gymnastikmesterskab, da hun vandt U.S. Classics i Illinois. Foto: Kamil Krzaczynski/Ritzau Scanpix

Annonce:

Og U.S. Classics var altså hendes første konkurrence siden OL i Tokyo. Hun annoncerede i juni, at hun ville deltage i konkurrencen i Illinois.

Simone Biles tog verden med storm under de olympiske lege i Rio de Janeiro i Brasilien i 2016, hvor hun - blot 19 år gammel - vandt fire guldmedaljer og en bronzemedalje

Forventningerne til hende var tårnhøje ved det coronaforsinkede OL i Tokyo i Japan i 2021.

Hun var storfavorit til at vinde guldmedaljer i flere discipliner, men efter en sølv- og en bronzemedalje trak hun sig fra de resterende individuelle konkurrencer for at pleje sit mentale helbred.

- Jeg er i bedre form nu, end jeg var i 2021. De gælder både fysisk og mentalt, siger gymnastikstjernen efter sit comeback.

Hun skal konkurrere igen i slutningen af august ved de amerikanske mesterskaber.

Simone Biles er en af over 90 kvindelige amerikanske gymnaster, som har fortalt, at den tidligere landsholdslæge Larry Nassar forgreb sig på dem, mens de var i behandling hos ham.

Larry Nassar blev i 2018 idømt mellem 40 og 175 års fængsel for overgreb på hundredvis af piger og kvindelige sportsudøvere.