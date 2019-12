Skakstjernen går glip af hæder: Det er udueligt!

Køb adgang til at se lørdagens finale ved VM for klubhold mellem Liverpool og Flamengo lige her!

Skiskytten Johannes Thingnes Bø, fodboldspillerne Erling Braut Haaland, Ada Hegerberg og Martin Ødegaard, herrelandsholdet i håndbold, atletikudøverne Jakob Ingebrigtsen, Salum Ageze Kashafali og Karsten Warholm, langrendsløberne Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo, skihopperen Maren Lundby samt beachvolleyparret Anders Mol og Christan Sørum.

Det er en perlerække af norsk idræts fineste personligheder, du netop har læst. Der er lidt skisport, lidt håndbold og lidt fodbold. Alt i alt vældig godt.

Men ét navn mangler på listen over kandidater til prisen som 'Årets Navn' i norsk idræt det forgangne år.

En mand, der har nået mere i 2019, end mange norske sportspersonligheder ikke når i en hel karriere: Magnus Carlsen.

Skak-mesteren fra Tønsberg.

Det mener han i hvert fald selv.

Ham har juryen ikke fundet plads til, selvom Magnusen i 2019 havde et formidabelt år. I både sine egne og andre eksperters øjne det hidtil bedste år som professionel skakspiller.

Ikke at det er vigtigt, men...

Men hvor andre måske ville ærgre sig i stilhed, bide tænderne sammen og højest vrisse lidt af folk her og der, så gik Carlsen på Twitter, da nomineringerne blev offentliggjort.

For han var uforstående og irritabel.

- Ikke at det her er så vigtigt, men…Er der nogen, der ved, om kriterierne er ændret? Ellers sært at blive nomineret til Årets Navn efter et højest middelmådigt 2018, men ikke efter sit bedste år nogensinde i år, skrev han forleden.

Til avisen Verdens Gang siger han:

- Jeg spekulerer på, om det er fordi skak ikke bliver vurderet. I så fald er det rimeligt. Om det hænger sammen med, at der ikke har været en VM-kamp, så forstår jeg det. Men det ligner uvidenhed, siger han.

De gør, som de vil

En af de syv dommere i juryen, den tidligere olympiske roer og nuværende direktør i Olympiatoppen, Tore Øvrebø, forsøger at forklare fravalget.

- Det er ikke Magnus’ egen opfattelse af, hvordan sæsonen har været, som afgør det. Men derimod hvad der er sket i idræts-sfæren det forgangne år, siger han.

Efter et døgns tid har avisen fat i Carlsen igen. Denne gang trækker han mere på skuldrene.

- Det er ikke så vigtigt for mig, for jeg har ikke været med til Idrettsgallaen i mange år. Jeg er klar over, at den gruppe (juryen, red.) gør, som de vil. Men når de træffer beslutninger, der enten er politiske eller uduelige, så fortjener de at høre det, siger han til avisen.

Avisen vil selvsagt gerne vide, om Carlsen så mener, at det er politisk eller udueligt ...

- Svaret fra Øvrebø tyder på udueligt. Så er er fint, kommer det fra stjernen.

