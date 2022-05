Skakstjernen hylder Putin: Vi må gøre noget

De kan ikke lide Sergei Karjakin i international skak.

Ikke mere.

Han har fået en karantæne i seks måneder, og selvom han har appelleret, har det internationale skakforbund, Fide, stadfæstet den. Magnus Carlsen kan heller ikke lide ham, men det har nordmanden vist aldrig kunnet.

Karjakin er ligeglad.

Han bakker Vladimir Putin op, og han elsker sit russiske fædreland.

Og så kan de ellers bare komme med alle deres løftede pegefingre og udelukkelser. Det ændrer ingenting for ham.

- Tidligere har jeg forsøgt at undgå kontroverser. Selvom jeg var af en overbevisning, sagde jeg ikke noget, eller også sagde jeg det diplomatisk.

Har støttet Putin offentligt

- Men nu er tingene vendt. Jeg siger, hvad jeg mener, og jeg svarer på angreb rettet mod mig. I stedet for at svare med fornærmelser, svarer jeg med fakta, siger han til MatchTV i et interview, der egentlig handler om, at han stammede som barn, og hvordan man bliver en dygtig skakspiller på trods af det handicap...

Karjakin har offentligt udtrykt støtte til Putins idé om at invadere Ukraine. Han har blandt andet skrevet et brev til Putin, hvor han har kaldt Ukraines opførsel i Luhansk og Donbass-regionerne for folkemord, og at hans håb var, at folket dér ville blive befriet.

- Når jeg ser mit land blive undertrykket, at vi bliver gjort til en slags pariaer i både skak og politisk terminologi, er det nødvendigt at træde i karakter. Nu må vi stå sammen og gøre noget sammen for vores land, siger Karjakin.

Det vakte opsigt, da generaldirektøren i Fide, Emil Sutovsky, uvidende blev en del af en spøg sat i verden af to af Karjakins venner. De ringede op og udgav sig for at være den ukrainske sportsminister.

'Det var ikke sjovt at høre'

Den hoppede Sutovsky på og kom med nogle interessante betragtninger omkring Karjakin. At han var den første, der foreslog en karantæne, at seks måneder var for lidt, og hvis Karjakin fik lov at spille, ville Sutovsky sige op.

Til det har Karjakin efterfølgende sagt:

- Det var ikke sjovt at høre. Men helt ærligt, ingenting har overrasket mig.

Emil Sutovsky svarede på Twitter:

- Karantæneramte Sergey Karjakin rammer et nyt lavpunkt, når han arrangerer et falsk interview på vegne af den ukrainske minister. Jeg skammer mig ikke over, hvad jeg sagde, men at Karjakin står bag og citerer mig i russiske medier kort efter, siger det hele, skrev Fide-chefen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Pinlige scener: Stjernen råber ad publikum

Girospillet: Eksperten overrasker inden første bjergslag

Stjerne udelukket efter Aarhus-ballade