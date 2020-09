Skal giftes med sin stedsøster

MotoGP raceren Miguel Oliveira og hans stedsøster, Andreia Pimenta, var rigtig gode venner og voksede op under samme tag, siden de var 13 år gamle.

Nu er de to stedsøskende forlovet og skal efter planen giftes næste år, skriver Yahoo Sports.

- På et tidspunkt gik det op for os, at det var mere en et venskab. Det var meget stærk kærlighed, fortæller Oliveira til den portugiske tv-station Manuel Luis Gocha.

I 11 år holdt parret forholdet hemmeligt, indtil de sidste år fortalte offentligheden, at de var et par. Kort tid efter annoncerede parret på sociale medier, at de skulle giftes.

'Svaret var JA', skrev Andreia Pimenta på sin Instagram-profil i juli sidste år, da parret fortalte, at de skulle giftes. Privatfoto

Bryllup blev rykket

Planen var, at de allerede skulle være blevet gift i år, men på grund af ændringer i Moto GP skemaet måtte de udskyde kærlighedsfesten til næste år, fortæller Oliveira.

- Vi havde planlagt at blive gift i år, men det skulle have været den weekend, hvor jeg havde et løb, og vi blev derfor nødt til at udskyde det til næste år.

Det er sjældent, man ser, at stedsøskende bliver gift, men allerede da brylluppet blev annonceret sidste år, havde de Oliveiras fars accept.

- Jeg er glad for, at min søn gifter sig med kvinden i sit liv, fortalte Oliveiras far dengang til det spanske medie Marca.

Miquel Oliveaira vandt MotoGP Styrian Grand Prix 23. august 2020 i Østrig.

Miquel Oliveaira på podiet efter han vandt MotoGP Styrian Grand Prix 23. august 2020 i Østrig. Foto: Joe Klamar/Ritzau Scanpix

