Skandale med topløse cheerleaders

En stor cheerledeader-skandale har nået sin afslutning.

Hele trænerstaben fra University of Kentucky er blevet fyret efter en intern undersøgelse, der har varet tre måneder. Den blev igangsat, efter en af udøvernes forældre slog alarm tilbage i februar.

I undersøgelse stod det klart for universitetet, at der var foregået ydmygende ritualer, nøgenhed i det offentlige rum og indtagelse af alkohol.

På en tur til Lake Cumberland blev cheerleaderne smidt i vandet via såkaldte 'basket tosses', hvor flere medlemmer hjælper med at løfte den, der skal kastes.

De kastede cheerleadere var enten topløse eller bundløse, lyder det ifølge New York Times og CNN.

Mange cheerleadere blev så påvirkede på turen, at de måtte tilses af sundhedspersonale. Trænerstaben havde tilladt alkohol, og det kom ud af kontrol.

Kentucky har vundet det nationale mesterskab de seneste fire år. Foto: James Crisp/Ritzau Scanpix

På en anden tur til Tennessee var der også anmærkninger.

Her blev nogle af cheerleaderne instrueret af holdkammerater i at synge seksuelle sange, mens de havde anvendte kostumer, der ikke inkluderede undertøj.

University of Kentucky har stolte tradtioner inden for idræt, hvor de mest er kendt for at udvikle dygtige basketball-spillere. På cheerleader-fronten er de godt med, da de har vundet 24 nationalemesterskaber på 35 år.

- Men desværre er programmets integritet blevet sværtet til på grund af upassende opførsel af nogle af holdets medlemmer på en tur væk fra campus, siger Dr. Eli Capilouto, der er universitetets leder.

- Vores studerende fortjener bedre lederskab, og det kræves der af University of Kentucky.

Det er ikke lykkedes medierne at få en kommentar fra nogen af de fyrede.

