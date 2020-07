Skandale var planlagt

24. september er det 32 år siden, Ben Johnson tordnede over målstregen som vinder af den olympiske 100 meter-finale i Seoul.

Alligevel bliver netop det løb ved med at dukke op som det måske mest berømte løb i OL-historien.

I de første mange år blev det set som det perfekte eksempel på, at det ikke kan betale sig at snyde – med henvisning til Johnsons positive dopingprøve og fratagelse af guldmedaljen.

Men på det seneste er den udgave af virkeligheden begyndt at se noget krøllet og utroværdig ud.

For måske var det ikke alt i og omkring den finale, der var, som det så ud.

I en ny svensk Discovery-dokumentar fortæller Ben Johnson selv, at det allerede dengang stank fælt.

- De sagde, at de havde fundet stanozolol i min krop, men jeg har aldrig brugt det.

- Allerede dagen efter havde Sports Illustrated en forside med 'Ben Johnson – dopet'. Det tager måneder at forberede sådan en sag. De vidste, hvad der ville ske. Alt var iscenesat for begyndelsen, siger han i programmet.

Vanæret

Der gik to dage efter finalen, som Johnson i øvrigt havde tilbagelagt på 9,79 sekunder – historiens hurtigste tid, før diskvalifikationen var en kendsgerning.

Foto: Gary Hershorn/Reuters/Ritzau Scanpix

I stedet blev mesteren fra 1984, Carl Lewis, tildelt guldmedaljen, mens britiske Linford Christie fik sølvet.

Johnson forlod Seoul vanæret under et enormt presseopbud og som den mest omtalte mand på kloden.

Siden begyndte hans kamp for at få fat på den rapport, der blev udarbejdet i forbindelse med diskvalifikationen. En umulig mission skulle det vise sig. I 30 år lykkedes det IOC at hemmeligholde papirerne, der stemplede ham som bedrager.

Først i 2018 kom der hul på den byld, og så kan det nok være, det flød med interessante oplysninger.

Avisen Toronto Star var mediet, der fik fat i den, og man kunne afsløre, at yderligere to medaljevindere fra andre konkurrencer slap for tiltale, selvom de var testet positive. Det fremgik også, at Johnsons resultater var blevet manipulerede – uden hans viden.

Alle var dopede

Til norske Dagbladet fortæller langdistanceløberen Ingrid Kristiansen, der selv deltog ved legene i Seoul, at de andre atleter undrede sig.

- Han var jo dopet, men det kan tænkes, at alle i den finale var dopede, og at han var den, der skulle ofres. Jeg husker, at i min lille kreds syntes vi, at det var sært, at han blev taget. Vi syntes, at det så ud som om, at flere i den finale var dopede, siger hun.

Den teori er Ben Johnson meget enig i.

- Jeg er helt overbevist om, at alle, jeg mødte i den finale, var dopede. Er det så bare mig, der er en bedrager, spørger han.

Foto: Ira Gostin/AP/Ritzau Scanpix

Om det spørgsmål nogensinde får et svar, er uvist. Men faktum er, at seks ud af otte finalister før og efter blev testet positive for dopingmisbrug. Mest iøjnefaldende er Carl Lewis og Linford Christie. Lewis, der regnes som en af OL-historiens største atletikstjerner, var allerede før Seoul blevet testet positiv tre gange ved dopingtests. Men ved alle tre lejligheder blev han frikendt.

- Alle troede, at Carl var ren, og i dag er der fortsat mange, der tror, at han aldrig har dopet sig, og det er meget svært at forstå, siger Ben Johnson.

Ifølge artiklen, som The Star bragte i 2018, var rapporten fyldt med fejl og ændringer, masser af spørgsmålstegn, såkaldte ’blinde urinprøver’ samt ændrede laboratoriekoder.

I forbindelse med artiklens udgivelse fik Johnson lov at kommentere det, og han havde ikke just pæne ting at sige:

- Hvis vi havde fået rapporten, ville min træner, Charlie Francis, have 'gennemhullet' rapporten og påvist fejl på fejl, sagde han.