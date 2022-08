Skanderamt stjerne: - Undskyld

Først var der tre. Så var der pludselig 66 kvindelige massører, stjernen havde 'set' på 17 måneder. Det hele blev til 24 søgsmål om seksuelle krænkelser og overgreb mod kvinder, der havde ham til massage-sessioner i løbet af 2020 og 2021.

Alligevel har den amerikanske stjernequarterback Deshaun Watson aldrig indikeret, at han begået seksuelt overgreb eller krænket kvindelige massører. Indtil nu.

Her bryder Watson sin tavshed og siger undskyld til alle de involverede kvinder

Får professionel hjælp

- Jeg vil gerne sige oprigtigt undskyld til alle de kvinder, jeg har påvirket i den her situation, udtaler Wtason til NFL-reporteren Aditi Kinkhabwala inden fredagens pre season-kamp mod Jacksonville Jaguars.

Annonce:

- Det, som fylder meget for mig, er, at jeg vil fortsætte med at få den nødvendige rådgivning, så jeg kan være sikker på, at jeg vokser som person.

Til trods for de kontroverser og skandaler, der hænger over quarterbacken, har holdet Cleveland Brown alligevel udstyret spilleren med en kontrakt, der er 1,6 milliarder værd over fem år FOTO: Mike Carlson // Ritzau Scanpix

Watson fik i starten af august en karantænedom på seks spilledage efter de 24 anklager, hvoraf to store retsinstanser i delstaten Texas frifandt spilleren i 23 af dem.

Ligaen ønskede ham udelukket i mindst et år, mens spillerunionen og Watsons repræsentanter advokerede for spillerens uskyld. Karantænedommen har NFL nu valgt at appellere.

Kæmpe sats

Quarterbacken har ikke spillet i den amerikansk fodboldliga i 19 måneder. Alligevel valgte holdet Cleveland Browns at smide 1,6 milliarder kroner på bordet og satse på det, de har set Deshaun Watson præstere for spillerens tidligere mandskab, Houston Texans.

Hvis rygterne taler sandt, er spilleren desværre farligere uden for banen, end han er på den. Fredag spillede Deshaun Watson sine første uofficielle minutter i den brun-hvide Browns-trøje.

Annonce:

Quarterbacken kastede bolden fem gange, hvor kun ét af kastede blev grebet for blot syv yards. En jammerlig start på karrieren i Cleveland.