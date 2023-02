Skihopper blev taget af vinden: - Jeg var virkelig bange

161,5 meter kan lyde som en drøm for en skihopper, men for Timi Zajc var det lidt af et mareridt.

Under fredagens holdkonkurrence ved en World Cup-afdeling i Tyskland blev han på et hop båret faretruende langt af et vindstød.

Mens han hang i luften, mistede han kontrollen, og selv om det lykkedes ham at lande nogenlunde elegant på benene og bagdelen, er han chokeret over oplevelsen.

- Jeg har det fint, men jeg var virkelig bange. Det er alt for farligt til en konkurrence, siger sloveneren ifølge nyhedsbureauet dpa om vejrforholdene.

Også tyskeren Karl Geiger kritiserer forholdene, som skihopperne blev udsat for fredag.

- Det bør virkelig ikke kunne ske. Det er meget farligt. Jeg håber, at han er okay. Det kunne også være endt skidt, konstaterer han.

Østrigeren Andreas Goldberger sammenligner trykket ved Zajcs landing med at hoppe fem meter ned på et hårdt underlag.

For japanske Yuki Ito fik vinden også stor betydning. Hun hoppede rekordlangt med sine 154,5 meter, men formåede heller ikke at blive på benene.

Holdkonkurrencen blev stoppet efter første runde med Norge som vinder, men lørdag og søndag var der igen skihop på programmet i Willingen.